09 января 2025

В пяти городах Челябинской области МФЦ перестали принимать документы

© Служба новостей «URA.RU»
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МФЦ только выдают готовые документы и консультируют
МФЦ только выдают готовые документы и консультируют Фото:

В пяти городах Челябинской области многофункциональные центры перестали работать на прием документов. Об этом сообщает региональный портал МФЦ.

«Обращаем ваше внимание на ограничения в работе нескольких офисов МФЦ Челябинской области. В связи с отсутствием интернет-соединения (проблема технического характера на линии провайдера) прием граждан осуществляется в режиме консультирования и выдачи готовых документов», — говорится в сообщении.

На прием документов перестали работать МФЦ Копейска, Озерска, Коркино, Еманжелинска и Южноуральска. Такая же ситуация сложилась и в селе Агаповка.

Сроки возобновления полноценной работы МФЦ не называются. В МФЦ сообщили только то, что работа над исправлением ситуации ведется.

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В пяти городах Челябинской области многофункциональные центры перестали работать на прием документов. Об этом сообщает региональный портал МФЦ. «Обращаем ваше внимание на ограничения в работе нескольких офисов МФЦ Челябинской области. В связи с отсутствием интернет-соединения (проблема технического характера на линии провайдера) прием граждан осуществляется в режиме консультирования и выдачи готовых документов», — говорится в сообщении. На прием документов перестали работать МФЦ Копейска, Озерска, Коркино, Еманжелинска и Южноуральска. Такая же ситуация сложилась и в селе Агаповка. Сроки возобновления полноценной работы МФЦ не называются. В МФЦ сообщили только то, что работа над исправлением ситуации ведется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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