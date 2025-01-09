В пяти городах Челябинской области МФЦ перестали принимать документы

В пяти городах Челябинской области многофункциональные центры перестали работать на прием документов. Об этом сообщает региональный портал МФЦ.
«Обращаем ваше внимание на ограничения в работе нескольких офисов МФЦ Челябинской области. В связи с отсутствием интернет-соединения (проблема технического характера на линии провайдера) прием граждан осуществляется в режиме консультирования и выдачи готовых документов», — говорится в сообщении.
На прием документов перестали работать МФЦ Копейска, Озерска, Коркино, Еманжелинска и Южноуральска. Такая же ситуация сложилась и в селе Агаповка.
Сроки возобновления полноценной работы МФЦ не называются. В МФЦ сообщили только то, что работа над исправлением ситуации ведется.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!