Легендарная фигуристка Роднина ответила на заявления о гражданстве США

Фигуристка Роднина заявила, что у нее нет и никогда не было гражданства США
© Служба новостей «URA.RU»
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По слова Родниной, ей не за что оправдываться
По слова Родниной, ей не за что оправдываться Фото:

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что не имеет гражданства США. По словам Родниной, любые высказывания на этот счет безграмотны и никак ее не задевают. 

«Зачем мне оправдываться за что-то, чего я не совершала и чего у меня нет? Меня это никак не задевает. Как можно быть депутатом, имея другое гражданство? Значит, это безграмотные люди», — сказала Роднина, комментируя предъявления в ее сторону о возможном гражданстве в Соединенных Штатах. Ее слова передает Sport24.

В беседе с журналистами Роднина подчеркнула, что ранее владела только грин-картой, которая предоставляла ей право на постоянное проживание и работу без ограничений. По ее словам, позже она ее сдала. В США фигуристка прожила более 13 лет.

Ранее Роднина ответила на обвинения в том, что у ее дочери Алены Миньковской есть американское гражданство от бывшего мужа. Она поделилась мнением, что такие утверждения распространяются с целью извлечения выгоды или повышения собственной популярности. Об этом писал «Московский комсомолец».

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что не имеет гражданства США. По словам Родниной, любые высказывания на этот счет безграмотны и никак ее не задевают.  «Зачем мне оправдываться за что-то, чего я не совершала и чего у меня нет? Меня это никак не задевает. Как можно быть депутатом, имея другое гражданство? Значит, это безграмотные люди», — сказала Роднина, комментируя предъявления в ее сторону о возможном гражданстве в Соединенных Штатах. Ее слова передает Sport24. В беседе с журналистами Роднина подчеркнула, что ранее владела только грин-картой, которая предоставляла ей право на постоянное проживание и работу без ограничений. По ее словам, позже она ее сдала. В США фигуристка прожила более 13 лет. Ранее Роднина ответила на обвинения в том, что у ее дочери Алены Миньковской есть американское гражданство от бывшего мужа. Она поделилась мнением, что такие утверждения распространяются с целью извлечения выгоды или повышения собственной популярности. Об этом писал «Московский комсомолец».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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