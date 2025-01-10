Легендарная фигуристка Роднина ответила на заявления о гражданстве США

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что не имеет гражданства США. По словам Родниной, любые высказывания на этот счет безграмотны и никак ее не задевают.
«Зачем мне оправдываться за что-то, чего я не совершала и чего у меня нет? Меня это никак не задевает. Как можно быть депутатом, имея другое гражданство? Значит, это безграмотные люди», — сказала Роднина, комментируя предъявления в ее сторону о возможном гражданстве в Соединенных Штатах. Ее слова передает Sport24.
В беседе с журналистами Роднина подчеркнула, что ранее владела только грин-картой, которая предоставляла ей право на постоянное проживание и работу без ограничений. По ее словам, позже она ее сдала. В США фигуристка прожила более 13 лет.
Ранее Роднина ответила на обвинения в том, что у ее дочери Алены Миньковской есть американское гражданство от бывшего мужа. Она поделилась мнением, что такие утверждения распространяются с целью извлечения выгоды или повышения собственной популярности. Об этом писал «Московский комсомолец».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.