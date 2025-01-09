Губернатор ХМАО Руслан Кухарук приехал в Сургут, чтобы исполнить мечту местного мальчика — прокатиться на тепловозе. Об этом сообщил telegram-канал «SiTV — Новости Сургута и Югры».
«Губернатор Югры сегодня приехал в Сургут. Он исполнил мечту мальчика покататься на тепловозе», — указано в публикации.
После поездки губернатор провел экскурсию для ребенка и его семьи. «С Новым годом тебя! Загадывай еще такие же хорошие желания», — обратился к мальчику Кухарук.
Ранее URA.RU сообщало, что Кухарук исполнил новогоднее желание Магомедгази Магомедова из Нягани. Мальчик получил велосипед и сундучок с подарками.
Автор видео: telegram-канал «SiTV — Новости Сургута и Югры»
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