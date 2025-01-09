09 января 2025

Губернатор ХМАО исполнил мечту мальчика из Сургута. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Во время визита в Сургут губернатор ХМАО Руслан Кухарук исполнил мечту маленького югорчанина
Во время визита в Сургут губернатор ХМАО Руслан Кухарук исполнил мечту маленького югорчанина Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук приехал в Сургут, чтобы исполнить мечту местного мальчика — прокатиться на тепловозе. Об этом сообщил telegram-канал «SiTV — Новости Сургута и Югры».

«Губернатор Югры сегодня приехал в Сургут. Он исполнил мечту мальчика покататься на тепловозе», — указано в публикации.

После поездки губернатор провел экскурсию для ребенка и его семьи. «С Новым годом тебя! Загадывай еще такие же хорошие желания», — обратился к мальчику Кухарук.

Ранее URA.RU сообщало, что Кухарук исполнил новогоднее желание Магомедгази Магомедова из Нягани. Мальчик получил велосипед и сундучок с подарками.

Автор видео: telegram-канал «SiTV — Новости Сургута и Югры»

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук приехал в Сургут, чтобы исполнить мечту местного мальчика — прокатиться на тепловозе. Об этом сообщил telegram-канал «SiTV — Новости Сургута и Югры». «Губернатор Югры сегодня приехал в Сургут. Он исполнил мечту мальчика покататься на тепловозе», — указано в публикации. После поездки губернатор провел экскурсию для ребенка и его семьи. «С Новым годом тебя! Загадывай еще такие же хорошие желания», — обратился к мальчику Кухарук. Ранее URA.RU сообщало, что Кухарук исполнил новогоднее желание Магомедгази Магомедова из Нягани. Мальчик получил велосипед и сундучок с подарками. Автор видео: telegram-канал «SiTV — Новости Сургута и Югры»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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