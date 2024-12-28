Губернатор ХМАО Руслан Кухарук исполнил новогоднее желание Магомедгази Магомедова из Нягани. Велосипед в подарок от губернатора ребенок получил в рамках кремлевской «Елки желаний». Его вручил глава Нягани Иван Ямашев, сообщили в правительстве округа.
«Подарок от Руслана Николаевича уже готов. Дед Мороз со снегурочкой его принесли, а моя задача этот подарок передать вам», — сказал Ямашев, вручая подарок Магомедгази Магомедова.
Помимо загаданного мальчиком велосипеда ему подарили сундучок с подарками. Семье Магомедовых мэр Нягани пожелал здоровья и всего самого наилучшего в следующем году.
Шар с желанием юного Магомедгази глава ХМАО Руслан Кухарук вытянул на кремлевской «Елке желаний». В ее рамках Кухарук также исполнит желания пятилетнего Михаила и 15-летний Максима из Макеевки.
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