28 декабря 2024

Губернатор ХМАО исполнил новогоднюю мечту мальчика из Нягани. Видео

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Руслан Кухарук подарил Магомедгази Магомедову из Нягани велосипед
Руслан Кухарук подарил Магомедгази Магомедову из Нягани велосипед Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук исполнил новогоднее желание Магомедгази Магомедова из Нягани. Велосипед в подарок от губернатора ребенок получил в рамках кремлевской «Елки желаний». Его вручил глава Нягани Иван Ямашев, сообщили в правительстве округа.

«Подарок от Руслана Николаевича уже готов. Дед Мороз со снегурочкой его принесли, а моя задача этот подарок передать вам», — сказал Ямашев, вручая подарок Магомедгази Магомедова. 

Помимо загаданного мальчиком велосипеда ему подарили сундучок с подарками. Семье Магомедовых мэр Нягани пожелал здоровья и всего самого наилучшего в следующем году.

Шар с желанием юного Магомедгази глава ХМАО Руслан Кухарук вытянул на кремлевской «Елке желаний». В ее рамках Кухарук также исполнит желания пятилетнего Михаила и 15-летний Максима из Макеевки.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук исполнил новогоднее желание Магомедгази Магомедова из Нягани. Велосипед в подарок от губернатора ребенок получил в рамках кремлевской «Елки желаний». Его вручил глава Нягани Иван Ямашев, сообщили в правительстве округа. «Подарок от Руслана Николаевича уже готов. Дед Мороз со снегурочкой его принесли, а моя задача этот подарок передать вам», — сказал Ямашев, вручая подарок Магомедгази Магомедова.  Помимо загаданного мальчиком велосипеда ему подарили сундучок с подарками. Семье Магомедовых мэр Нягани пожелал здоровья и всего самого наилучшего в следующем году. Шар с желанием юного Магомедгази глава ХМАО Руслан Кухарук вытянул на кремлевской «Елке желаний». В ее рамках Кухарук также исполнит желания пятилетнего Михаила и 15-летний Максима из Макеевки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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