09 января 2025

Питание и жилье бесплатно: тюменцев зовут на работу в Южную Корею

210 тысяч рублей предлагают заработать тюменцам на заводе яблок в Южной Корее
© Служба новостей «URA.RU»
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Трансфер будет организован за счет предприятия
Трансфер будет организован за счет предприятия Фото:

Предприятие по производству яблок в Южной Корее предлагает тюменцам вакансию с зарплатой до 210 тысяч рублей. Информация о ней размещена на сервисе бесплатных объявлений.

«В город Чхунджу требуются разнорабочие на завод яблок, мужчины и женщины. Pабота не cложнaя. Дoход от 210 000 pублей в месяц. Питание и жилье предоставляем. Знание языка и виза не требуются», — указано в вакансии.

Соискателям предлагают шестидневную рабочую неделю с поступлением зарплаты дважды в месяц. Также сотрудникам без знания языка обещают постоянную поддержку переводчика.

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Предприятие по производству яблок в Южной Корее предлагает тюменцам вакансию с зарплатой до 210 тысяч рублей. Информация о ней размещена на сервисе бесплатных объявлений. «В город Чхунджу требуются разнорабочие на завод яблок, мужчины и женщины. Pабота не cложнaя. Дoход от 210 000 pублей в месяц. Питание и жилье предоставляем. Знание языка и виза не требуются», — указано в вакансии. Соискателям предлагают шестидневную рабочую неделю с поступлением зарплаты дважды в месяц. Также сотрудникам без знания языка обещают постоянную поддержку переводчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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