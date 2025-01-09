Питание и жилье бесплатно: тюменцев зовут на работу в Южную Корею

Трансфер будет организован за счет предприятия
Предприятие по производству яблок в Южной Корее предлагает тюменцам вакансию с зарплатой до 210 тысяч рублей. Информация о ней размещена на сервисе бесплатных объявлений.
«В город Чхунджу требуются разнорабочие на завод яблок, мужчины и женщины. Pабота не cложнaя. Дoход от 210 000 pублей в месяц. Питание и жилье предоставляем. Знание языка и виза не требуются», — указано в вакансии.
Соискателям предлагают шестидневную рабочую неделю с поступлением зарплаты дважды в месяц. Также сотрудникам без знания языка обещают постоянную поддержку переводчика.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!