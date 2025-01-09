В Челябинске выросла популярность новогодних букетов

В Челябинске спрос на новогодние букеты за год вырос на 81%. Как сообщили URA.RU в пресс-службе маркетплейса подарков Flowwow, в сравнении декабря 2023 и 2024 года более популярными также стали бенто-торты и клубника в шоколаде.
«Спрос на авторские букеты вырос на 81% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В декабре 2024 года выбор челябинцев падал на бенто-торты и клубнику в шоколаде. Спрос на кондитерские изделия к 20 декабря вырос на 30%», — сообщили URA.RU в Flowwow.
В 2023 году челябинцы предпочитали заказывать шоколадные конфеты в виде символа года и елочных игрушек, в 2024 покупатели больше предпочитали свечи. Кроме того, высокий спрос наблюдался на трендовый дубайский шоколад.
В Flowwow отметили, что за год средняя стоимость авторских букетов увеличилась до 3151 рубля, кондитерских изделий — до 1832 рублей. Товары в этих разделах подорожали на 15%.
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