09 января 2025

В Челябинске выросла популярность новогодних букетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на авторские новогодние букеты в Челябинске за год вырос на 81%
Спрос на авторские новогодние букеты в Челябинске за год вырос на 81% Фото:

В Челябинске спрос на новогодние букеты за год вырос на 81%. Как сообщили URA.RU в пресс-службе маркетплейса подарков Flowwow, в сравнении декабря 2023 и 2024 года более популярными также стали бенто-торты и клубника в шоколаде.

«Спрос на авторские букеты вырос на 81% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В декабре 2024 года выбор челябинцев падал на бенто-торты и клубнику в шоколаде. Спрос на кондитерские изделия к 20 декабря вырос на 30%», — сообщили URA.RU в Flowwow.

В 2023 году челябинцы предпочитали заказывать шоколадные конфеты в виде символа года и елочных игрушек, в 2024 покупатели больше предпочитали свечи. Кроме того, высокий спрос наблюдался на трендовый дубайский шоколад.

В Flowwow отметили, что за год средняя стоимость авторских букетов увеличилась до 3151 рубля, кондитерских изделий — до 1832 рублей. Товары в этих разделах подорожали на 15%.

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В Челябинске спрос на новогодние букеты за год вырос на 81%. Как сообщили URA.RU в пресс-службе маркетплейса подарков Flowwow, в сравнении декабря 2023 и 2024 года более популярными также стали бенто-торты и клубника в шоколаде. «Спрос на авторские букеты вырос на 81% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В декабре 2024 года выбор челябинцев падал на бенто-торты и клубнику в шоколаде. Спрос на кондитерские изделия к 20 декабря вырос на 30%», — сообщили URA.RU в Flowwow. В 2023 году челябинцы предпочитали заказывать шоколадные конфеты в виде символа года и елочных игрушек, в 2024 покупатели больше предпочитали свечи. Кроме того, высокий спрос наблюдался на трендовый дубайский шоколад. В Flowwow отметили, что за год средняя стоимость авторских букетов увеличилась до 3151 рубля, кондитерских изделий — до 1832 рублей. Товары в этих разделах подорожали на 15%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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