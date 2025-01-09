В Артемовском (Свердловская область) силовики объявили в розыск 15-летнюю Снежану Требушкову, которая 8 января ушла из дома и не вернулась. Об этом рассказали в пресс-группе местной полиции.
«Внимание! Розыск! 8 января ушла из дома и по настоящее время не вернулась Снежана Требушкова», — пояснили в ведомстве. В день пропажи она была одета в черную куртку, белую шапку, синие джинсы и черные сапоги.
Последний раз школьница выходила на связь 9 января. Сообщить любую информацию о пропавшей можно по телефонам дежурной части: 8(34363)2-12-02 или 8(34363)2-08-35.
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