09 января 2025

Свердловская полиция объявила в розыск 15-летнюю девочку. Фото

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Школьница выходила на связь 9 января (архивное фото) Фото:

В Артемовском (Свердловская область) силовики объявили в розыск 15-летнюю Снежану Требушкову, которая 8 января ушла из дома и не вернулась. Об этом рассказали в пресс-группе местной полиции.

«Внимание! Розыск! 8 января ушла из дома и по настоящее время не вернулась Снежана Требушкова», — пояснили в ведомстве. В день пропажи она была одета в черную куртку, белую шапку, синие джинсы и черные сапоги.

Последний раз школьница выходила на связь 9 января. Сообщить любую информацию о пропавшей можно по телефонам дежурной части: 8(34363)2-12-02 или 8(34363)2-08-35.

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В Артемовском (Свердловская область) силовики объявили в розыск 15-летнюю Снежану Требушкову, которая 8 января ушла из дома и не вернулась. Об этом рассказали в пресс-группе местной полиции. «Внимание! Розыск! 8 января ушла из дома и по настоящее время не вернулась Снежана Требушкова», — пояснили в ведомстве. В день пропажи она была одета в черную куртку, белую шапку, синие джинсы и черные сапоги. Последний раз школьница выходила на связь 9 января. Сообщить любую информацию о пропавшей можно по телефонам дежурной части: 8(34363)2-12-02 или 8(34363)2-08-35.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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