Свердловская полиция объявила в розыск 15-летнюю девочку. Фото

10 января 2025 в 11:54 Размер текста - 17 +

Школьница выходила на связь 9 января (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Артемовском (Свердловская область) силовики объявили в розыск 15-летнюю Снежану Требушкову, которая 8 января ушла из дома и не вернулась. Об этом рассказали в пресс-группе местной полиции. «Внимание! Розыск! 8 января ушла из дома и по настоящее время не вернулась Снежана Требушкова», — пояснили в ведомстве. В день пропажи она была одета в черную куртку, белую шапку, синие джинсы и черные сапоги. Последний раз школьница выходила на связь 9 января. Сообщить любую информацию о пропавшей можно по телефонам дежурной части: 8(34363)2-12-02 или 8(34363)2-08-35. сообщество «Омвд-России Артемовский» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Артемовском (Свердловская область) силовики объявили в розыск 15-летнюю Снежану Требушкову, которая 8 января ушла из дома и не вернулась. Об этом рассказали в пресс-группе местной полиции. «Внимание! Розыск! 8 января ушла из дома и по настоящее время не вернулась Снежана Требушкова», — пояснили в ведомстве. В день пропажи она была одета в черную куртку, белую шапку, синие джинсы и черные сапоги. Последний раз школьница выходила на связь 9 января. Сообщить любую информацию о пропавшей можно по телефонам дежурной части: 8(34363)2-12-02 или 8(34363)2-08-35.