Житель ЯНАО недоволен «Обдорским экспрессом»

Житель ЯНАО возмутился из-за нового автобусного маршрута между Салехардом и Лабытнанги. «Экспресс» не заезжает на многие остановки Салехарда, отчего жителям приходится делать дополнительные пересадки внутри города, а самих автобусов на всех пассажиров не хватает. Как сообщил северенин в социальных сетях, до января 2025 года рейс «Салехард — Лабытнанги» включал в себя и городской маршрут, но окружной департамент транспорта его упразднил.
«Прошу разобраться с маршрутами автобусов „Лабытнанги — Салехард“. Раньше маршрутки всегда ездили по городскому маршруту в Салехарде. Департамент транспорта ЯНАО данный маршрут по Салехарду перекрыл в декабре 2024 года. Сейчас маршрутки и автобусы ездят только по губернаторской дороге до конечной остановки „Дары Ямала“. Приходится теперь ездить с высадками у аэропорта для того, чтобы добраться до места назначения и обратно, потратив при этом много времени и денег», — сообщил анонимный пользователь в telegram-чате «Обращения ЯНАО».
Гражданин также отметил, что на маршруте ходят только два автобуса. Поэтому все, кто не смог поместиться в салон, вынуждены ждать на остановке еще час до прибытия другого транспорта.
Корреспондент URA.RU обратился в департамент транспорта ЯНАО. Там сообщили, что маршрут № 101 между городами Салехард и Лабытнанги — пригородного сообщения и организован в формате «экспресс», чтобы жители могли за короткое время, а это порядка 30 минут, добраться до соседних городов.
«От конечных остановок в Салехарде и Лабытнанги можно сделать пересадку на любой городской автобус и доехать до нужной точки. Менять расписание и маршрут движения не планируется», — сообщили в пресс-службе. Задержки на маршруте, которые составляют целый час в дептрансе не были зафиксированы.
Ранее URA.RU сообщало, что с 1 января 2025 года между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО) будет курсировать новый автобусный маршрут «Обдорский экспресс». Стоимость проезда и провоза места багажа в автобусах между Салехардом и Лабытнанги и в обратном направлении — 100 рублей. При расчете по карте «Морошка» стоимость проезда составит 90 рублей.
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