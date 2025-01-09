09 января 2025

«Ограничения сняты»: Роспотребнадзор разрешил пить воду в Губкинском

Роспотребнадзор опубликовал результаты экспертизы воды из Губкинского
© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор признал воду в Губкинском питьевой
Роспотребнадзор признал воду в Губкинском питьевой Фото:

Роспотребнадзор официально объявил воду в Губкинском пригодной для питья. Об этом URA.RU стало известно из сообщения главы муниципалитета в социальных сетях.

«Спешу поделиться важной новостью: по результатам расширенного исследования все параметры воды соответствуют нормам. Роспотребнадзором сняты ограничения на применение воды для питьевых нужд», — написал в своем telegram-канале мэр Губкинского Андрей Бандурко.

Ранее URA.RU сообщало, что пробы воды из Губкинского были направлены на расширенную экспертизу в Центр гигиены и эпидемиологии Нового Уренгоя и Салехарда. До результатов исследования надзорное ведомство не рекомендовало употреблять воду для питьевых нужд. Однако специалисты АО «Ямалкоммунэнерго» сообщали, что вода в Губкинском (ЯНАО) соответствует нормам.

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Роспотребнадзор официально объявил воду в Губкинском пригодной для питья. Об этом URA.RU стало известно из сообщения главы муниципалитета в социальных сетях. «Спешу поделиться важной новостью: по результатам расширенного исследования все параметры воды соответствуют нормам. Роспотребнадзором сняты ограничения на применение воды для питьевых нужд», — написал в своем telegram-канале мэр Губкинского Андрей Бандурко. Ранее URA.RU сообщало, что пробы воды из Губкинского были направлены на расширенную экспертизу в Центр гигиены и эпидемиологии Нового Уренгоя и Салехарда. До результатов исследования надзорное ведомство не рекомендовало употреблять воду для питьевых нужд. Однако специалисты АО «Ямалкоммунэнерго» сообщали, что вода в Губкинском (ЯНАО) соответствует нормам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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