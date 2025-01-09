«Ограничения сняты»: Роспотребнадзор разрешил пить воду в Губкинском

Роспотребнадзор официально объявил воду в Губкинском пригодной для питья. Об этом URA.RU стало известно из сообщения главы муниципалитета в социальных сетях.
«Спешу поделиться важной новостью: по результатам расширенного исследования все параметры воды соответствуют нормам. Роспотребнадзором сняты ограничения на применение воды для питьевых нужд», — написал в своем telegram-канале мэр Губкинского Андрей Бандурко.
Ранее URA.RU сообщало, что пробы воды из Губкинского были направлены на расширенную экспертизу в Центр гигиены и эпидемиологии Нового Уренгоя и Салехарда. До результатов исследования надзорное ведомство не рекомендовало употреблять воду для питьевых нужд. Однако специалисты АО «Ямалкоммунэнерго» сообщали, что вода в Губкинском (ЯНАО) соответствует нормам.
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