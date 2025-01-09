09 января 2025

В Кургане из-за пробок изменили расписание рейса автобуса для сотрудников КМЗ

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Автобус второго рейса из Восточного до КМЗ будет выезжать раньше
Автобус второго рейса из Восточного до КМЗ будет выезжать раньше Фото:

В Кургане изменено время отправления второго рейса заводского автобуса, следующего из Восточного поселка до центральной проходной Курганмашзавода. Об этом сообщает в соцсетях предприятия.

«7.05 — новое время отправки от аэропорта. Ранее автобус выходил на маршрут в 7.10. Расписание изменено из-за пробок. Первый рейс из Восточного по-прежнему — в 6.10 от остановки „Улица Достоевского“, — указано в сообщении.

Автобусы из Заозерного и с бульвара Солнечный идут по маршруту в установленном режиме. Посадка в автобусы возможна только по заводским пропускам.

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В Кургане изменено время отправления второго рейса заводского автобуса, следующего из Восточного поселка до центральной проходной Курганмашзавода. Об этом сообщает в соцсетях предприятия. «7.05 — новое время отправки от аэропорта. Ранее автобус выходил на маршрут в 7.10. Расписание изменено из-за пробок. Первый рейс из Восточного по-прежнему — в 6.10 от остановки „Улица Достоевского“, — указано в сообщении. Автобусы из Заозерного и с бульвара Солнечный идут по маршруту в установленном режиме. Посадка в автобусы возможна только по заводским пропускам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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