В Кургане из-за пробок изменили расписание рейса автобуса для сотрудников КМЗ

Автобус второго рейса из Восточного до КМЗ будет выезжать раньше
В Кургане изменено время отправления второго рейса заводского автобуса, следующего из Восточного поселка до центральной проходной Курганмашзавода. Об этом сообщает в соцсетях предприятия.
«7.05 — новое время отправки от аэропорта. Ранее автобус выходил на маршрут в 7.10. Расписание изменено из-за пробок. Первый рейс из Восточного по-прежнему — в 6.10 от остановки „Улица Достоевского“, — указано в сообщении.
Автобусы из Заозерного и с бульвара Солнечный идут по маршруту в установленном режиме. Посадка в автобусы возможна только по заводским пропускам.
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