09 января 2025

В Пермском крае за 30 часов выпало больше половины месячной нормы осадков

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермякам следует обращать внимания на снег и сосульки, свисающие с крыш зданий
Пермякам следует обращать внимания на снег и сосульки, свисающие с крыш зданий Фото:

В Пермском крае чуть больше, чем за сутки, выпало до 60% от месячной нормы осадков. Больше всего снега выпало в Чермозе — 23 мм. Сейчас высота снежного покрова в регионе достигает 85 сантиметров, информирует Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Пермский ЦГМС) в Telegram.

«С вечера 8 января по утро 10 января в Пермском крае сумма выпавших осадков составила от 10 до 23 мм. Лидером стала метеостанция Чермоз (Ильинский район). Больше 20 мм также зафиксировано на метеостанциях Кудымкар, Губаха, Бисер, Чайковский, Добрянка. В Перми суммарно выпало 17 мм. Таким образом, примерно за 30 часов выпало 30–60% от месячной нормы», — рассказали в учреждении.

Накануне, 9 января ГУ МЧС по Пермскому краю предупредило о сильном гололедно-изморозевом отложении. Опасное метеоявление прогнозируется с 10 по 13 января. В этот период жителям региона рекомендовано не находиться вблизи ЛЭП, а также убедиться в отсутствии свисающих глыб снега, наледи и сосулек при входе в здания. Автомобилистам необходимо соблюдать дистанцию и не превышать скоростной режим.

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В Пермском крае чуть больше, чем за сутки, выпало до 60% от месячной нормы осадков. Больше всего снега выпало в Чермозе — 23 мм. Сейчас высота снежного покрова в регионе достигает 85 сантиметров, информирует Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Пермский ЦГМС) в Telegram. «С вечера 8 января по утро 10 января в Пермском крае сумма выпавших осадков составила от 10 до 23 мм. Лидером стала метеостанция Чермоз (Ильинский район). Больше 20 мм также зафиксировано на метеостанциях Кудымкар, Губаха, Бисер, Чайковский, Добрянка. В Перми суммарно выпало 17 мм. Таким образом, примерно за 30 часов выпало 30–60% от месячной нормы», — рассказали в учреждении. Накануне, 9 января ГУ МЧС по Пермскому краю предупредило о сильном гололедно-изморозевом отложении. Опасное метеоявление прогнозируется с 10 по 13 января. В этот период жителям региона рекомендовано не находиться вблизи ЛЭП, а также убедиться в отсутствии свисающих глыб снега, наледи и сосулек при входе в здания. Автомобилистам необходимо соблюдать дистанцию и не превышать скоростной режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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