В Екатеринбурге за год резко сократилось число квартир на «вторичке»

Количество вторичного жилья в Екатеринбурге сократилось на 23% в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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К декабрю 2024-го квартир на «вторичке» осталось 2884
К декабрю 2024-го квартир на «вторичке» осталось 2884 Фото:

Количество квартир на вторичном рынке Екатеринбурга за год сократилось на 23%. Данные опубликовало агентство недвижимости «Этажи». 

Согласно аналитике, в январе 2024 года количество объектов на вторичном рынке составляло 3551 квартиру, а к декабрю сократилось до 2884 квартир (-667 квартир за год). 

Также снизилась и средняя цена продажи квартир. По данным «Этажей», в январе объекты продавали за 116,4 тысяч рублей за квадратный метр, в декабре «квадрат» стал стоить 113,5 тысяч рублей (-2,5% от стоимости за год). В тройку популярных районов и микрорайонов города для покупки квартир вошли: Академический, Уралмаш и Автовокзал. 

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Количество квартир на вторичном рынке Екатеринбурга за год сократилось на 23%. Данные опубликовало агентство недвижимости «Этажи».  Согласно аналитике, в январе 2024 года количество объектов на вторичном рынке составляло 3551 квартиру, а к декабрю сократилось до 2884 квартир (-667 квартир за год).  Также снизилась и средняя цена продажи квартир. По данным «Этажей», в январе объекты продавали за 116,4 тысяч рублей за квадратный метр, в декабре «квадрат» стал стоить 113,5 тысяч рублей (-2,5% от стоимости за год). В тройку популярных районов и микрорайонов города для покупки квартир вошли: Академический, Уралмаш и Автовокзал. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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