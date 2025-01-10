В Екатеринбурге за год резко сократилось число квартир на «вторичке»

Количество квартир на вторичном рынке Екатеринбурга за год сократилось на 23%. Данные опубликовало агентство недвижимости «Этажи».
Согласно аналитике, в январе 2024 года количество объектов на вторичном рынке составляло 3551 квартиру, а к декабрю сократилось до 2884 квартир (-667 квартир за год).
Также снизилась и средняя цена продажи квартир. По данным «Этажей», в январе объекты продавали за 116,4 тысяч рублей за квадратный метр, в декабре «квадрат» стал стоить 113,5 тысяч рублей (-2,5% от стоимости за год). В тройку популярных районов и микрорайонов города для покупки квартир вошли: Академический, Уралмаш и Автовокзал.
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