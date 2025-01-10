Shot: подросток напал с молотком на школу в Курске из-за девочки

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Юноша ворвался в школу в Курске и разбил стекло
Юноша ворвался в школу в Курске и разбил стекло Фото:

Подросток ворвался в школу в Курске с молотком из-за неразделенной любви к одной из учениц. По другой версии, юноша мог играть в некую «суицидальную игру». 

Инцидент произошел 10 января. Подросток, вооружившись молотком, ворвался в школу №54 и разбил стекло. По информации представителя МВД Ирины Волк, юношу уже задержали. 

«Предварительная причина [нападения] — безответная любовь к одной из учениц. <...>Почему ее должно было покорить нападение с молотками, он сейчас объяснить не может.», — передает Shot. По предварительной информации, ранее молодой человек учился в этой же школе, а потом перешел в другое образовательное учреждение.

По данным Baza, следователи рассматривают и другую версию нападения. Якобы мальчик мог получить задание в некой «суицидальной игре».

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Подросток ворвался в школу в Курске с молотком из-за неразделенной любви к одной из учениц. По другой версии, юноша мог играть в некую «суицидальную игру».  Инцидент произошел 10 января. Подросток, вооружившись молотком, ворвался в школу №54 и разбил стекло. По информации представителя МВД Ирины Волк, юношу уже задержали.  «Предварительная причина [нападения] — безответная любовь к одной из учениц. <...>Почему ее должно было покорить нападение с молотками, он сейчас объяснить не может.», — передает Shot. По предварительной информации, ранее молодой человек учился в этой же школе, а потом перешел в другое образовательное учреждение. По данным Baza, следователи рассматривают и другую версию нападения. Якобы мальчик мог получить задание в некой «суицидальной игре».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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