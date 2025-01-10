Общество Здоровье Колбасу с антибиотиками нашли на свердловском заводе 10 января 2025 в 15:40 Размер текста - 17 + Продукт, содержащий антибиотики, опасен для здоровья человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На одном из мясоперерабатывающих предприятий Свердловской области обнаружили сервелат, содержащий антибиотики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «В декабре была отобрана проба сервелата на мясоперерабатывающем предприятии Свердловской области. В результате лабораторных исследований выявлено наличие антибиотика в готовой продукции», — объяснили специалисты. А именно в колбасе найден лекарственный препарат офлоксацин, которого в готовом продукте быть не должно. Употребление мяса животных, которых лечили антибиотиками, опасно для потребителей, предупредили эксперты. Эти лекарства могут развить антибиотикорезистентность у бактерий, которые находятся в организме человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На одном из мясоперерабатывающих предприятий Свердловской области обнаружили сервелат, содержащий антибиотики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «В декабре была отобрана проба сервелата на мясоперерабатывающем предприятии Свердловской области. В результате лабораторных исследований выявлено наличие антибиотика в готовой продукции», — объяснили специалисты. А именно в колбасе найден лекарственный препарат офлоксацин, которого в готовом продукте быть не должно. Употребление мяса животных, которых лечили антибиотиками, опасно для потребителей, предупредили эксперты. Эти лекарства могут развить антибиотикорезистентность у бактерий, которые находятся в организме человека. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям