Колбасу с антибиотиками нашли на свердловском заводе

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Александрийская ярмарка на Троицкой площади. Курган, колбаса, колбасные изделия
Продукт, содержащий антибиотики, опасен для здоровья человека Фото:

На одном из мясоперерабатывающих предприятий Свердловской области обнаружили сервелат, содержащий антибиотики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

«В декабре была отобрана проба сервелата на мясоперерабатывающем предприятии Свердловской области. В результате лабораторных исследований выявлено наличие антибиотика в готовой продукции», — объяснили специалисты.

А именно в колбасе найден лекарственный препарат офлоксацин, которого в готовом продукте быть не должно. Употребление мяса животных, которых лечили антибиотиками, опасно для потребителей, предупредили эксперты. Эти лекарства могут развить антибиотикорезистентность у бактерий, которые находятся в организме человека.

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На одном из мясоперерабатывающих предприятий Свердловской области обнаружили сервелат, содержащий антибиотики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «В декабре была отобрана проба сервелата на мясоперерабатывающем предприятии Свердловской области. В результате лабораторных исследований выявлено наличие антибиотика в готовой продукции», — объяснили специалисты. А именно в колбасе найден лекарственный препарат офлоксацин, которого в готовом продукте быть не должно. Употребление мяса животных, которых лечили антибиотиками, опасно для потребителей, предупредили эксперты. Эти лекарства могут развить антибиотикорезистентность у бактерий, которые находятся в организме человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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