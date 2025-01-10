Колбасу с антибиотиками нашли на свердловском заводе

На одном из мясоперерабатывающих предприятий Свердловской области обнаружили сервелат, содержащий антибиотики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«В декабре была отобрана проба сервелата на мясоперерабатывающем предприятии Свердловской области. В результате лабораторных исследований выявлено наличие антибиотика в готовой продукции», — объяснили специалисты.
А именно в колбасе найден лекарственный препарат офлоксацин, которого в готовом продукте быть не должно. Употребление мяса животных, которых лечили антибиотиками, опасно для потребителей, предупредили эксперты. Эти лекарства могут развить антибиотикорезистентность у бактерий, которые находятся в организме человека.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!