Кремль наблюдает за ростом разногласий из-за помощи по Украине

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По словам Пескова, Москва следит за уровнем помощи Украине
По словам Пескова, Москва следит за уровнем помощи Украине Фото:

Россия внимательно следит за тем, как среди стран Европейского союза появляются разногласия из-за помощи Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим, что там растут противоречия и появляется много разногласий по перспективам и модальностям дальнейшей помощи <...>Мы видим, что страны намерены и дальше поддерживать Украину. США при нынешнем руководстве намерены и дальше делать все для продолжения войны», — сказал Песков журналистам во время конференц-колла. По его словам, страны ЕС идут в фарватере этой генеральной линии.

9 января Германия объявила о новом пакете помощи. На этот раз размер поддержки составит порядка 500 миллионов долларов. Украина получит ракеты, боеприпасы, а также оборудование для самолетов F-16.

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Россия внимательно следит за тем, как среди стран Европейского союза появляются разногласия из-за помощи Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы видим, что там растут противоречия и появляется много разногласий по перспективам и модальностям дальнейшей помощи <...>Мы видим, что страны намерены и дальше поддерживать Украину. США при нынешнем руководстве намерены и дальше делать все для продолжения войны», — сказал Песков журналистам во время конференц-колла. По его словам, страны ЕС идут в фарватере этой генеральной линии. 9 января Германия объявила о новом пакете помощи. На этот раз размер поддержки составит порядка 500 миллионов долларов. Украина получит ракеты, боеприпасы, а также оборудование для самолетов F-16.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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