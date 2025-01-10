Кремль наблюдает за ростом разногласий из-за помощи по Украине

Россия внимательно следит за тем, как среди стран Европейского союза появляются разногласия из-за помощи Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы видим, что там растут противоречия и появляется много разногласий по перспективам и модальностям дальнейшей помощи <...>Мы видим, что страны намерены и дальше поддерживать Украину. США при нынешнем руководстве намерены и дальше делать все для продолжения войны», — сказал Песков журналистам во время конференц-колла. По его словам, страны ЕС идут в фарватере этой генеральной линии.
9 января Германия объявила о новом пакете помощи. На этот раз размер поддержки составит порядка 500 миллионов долларов. Украина получит ракеты, боеприпасы, а также оборудование для самолетов F-16.
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