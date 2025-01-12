Торговая сеть «М.видео» судится с юристом из Миасса из-за товарного знака

Сеть «М.видео» хочет отсудить право использования торгового знака у миасского юриста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Торговая сеть «М.видео» потребовала от фирмы «Гаврюшкин и партнеры» из Миасса (Челябинская область) в суде предоставить ей исключительные права на товарный знак. Как URA.RU заявил юрист Сергей Гаврюшкин, стороны перешли к обсуждению условия мирового соглашения.

«Инициатор спора, ПАО „М.видео“, предложило заключить мировое соглашение. Обсуждаем условия. Товарный знак мы используем сами в части услуг, таких как операции с недвижимостью, финансовый анализ, взыскание арендной платы и ряде других. В этой части мы не готовы ни письмо-согласие дать, ни отказаться от претензий в будущем», — рассказал URA.RU Гаврюшкин.

Исключительные права на знак «МФинанс» компания Гаврюшкина «Весна» приобрела у микрофинансовой организации «МФинанс» в феврале 2021 года, а в январе 2022 года стала сама называться «МФинанс». Фирма входила в одну группу с компанией «Гаврюшкин и партнеры», которая владеет знаком в настоящее время.

Зарегистрированное в Роспатенте право распространяется на широкую линейку услуг. В ее составе имеются страхование, финансовая деятельность, взыскание арендной платы, выпуск дорожных чеков, бюро квартирные (недвижимость), финансовые оценки, ссуды ипотечные, ссуды с погашением в рассрочку, страхование жизни и другие. Первоначально «М.видео» потребовало аннулировать права миассцев, сославшись на то, что фирма товарный знак не использовала более трех лет.

В отзыве на иск Гаврюшкин показал, что это не так. Финансовые услуги в рамках его предприятия оказывает подразделение под руководством супруги Евгении. С брендом выпускалась печатная продукция, проходил круглый стол, под спорной маркой оказывались услуги и публиковались посты в социальных сетях.

В тексте мирового соглашения (имеется в распоряжении URA.RU), с инициативой которого в суд по интеллектуальным правам вышел истец, предложено разграничить направления. По некоторым услугам права сохранить за Гаврюшкиным, часть передать в «М.видео».

«Немного интересно, как компания собирается заниматься финансовой, банковской, кредитной деятельностью, не имея права проводить, например, финансовые консультации? Или консультации по вопросам страхования? Но если их так устраивает, то мы готовы выдать письмо-согласие на регистрацию товарных знаков для «М.видео. Мировое соглашение подписать готовы», — уточнил URA.RU юрист.

При подготовке материала URA.RU направило запрос также в пресс-службу «М.видео». Ответ к моменту публикации не поступил. Он будет опубликован после получения.