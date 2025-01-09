Власти Ямала объяснили задержку зарплаты уволенному врачу санавиации

Задержка выплаты окончательного расчета медику из санавиации ЯНАО Наталье Костенко, которую в третий раз уволили с работы, связана с праздничными днями, об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного депздрава. Источники также сообщили агентству, что увольнение врача связано с ее прогулами на работе, а не с отстаиванием прав медиков.
«С приказом об увольнении Костенко Наталья Александровна была ознакомлена 8 января 2025 года, трудовая книжка вручена, расчет произведен в первый рабочий день после увольнения бухгалтерией СОКБ — 9 января 2025 года. Выплаты в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации были осуществлены 9 января, в первый рабочий день этого года, поскольку 8 января банковские учреждения не работали в связи с выходными днями», — сообщил сотрудники департамента здравоохранения ЯНАО корреспонденту URA.RU.
По данным источников агентства в медицинских кругах, окружная больница обеспечила Наталью Костенко униформой, однако девушка отказалась выходить на смены из-за недостатков в спецодежде. По графику ей назначили 12 смен, ни на одну из которых Костенко не явилась.
Корреспондент URA.RU связался с Натальей Костенко. Она сообщила, что зарплату действительно выплатили вечером 9 января. «Однако перевели не за все отпускные, я буду связываться с отделом кадров на этот счет. А зарплату за декабрь так и не отдали».
Ранее URA.RU сообщало, что врача ямальской санавиации Наталью Костенко уволили 8 января. Причиной увольнения стал простой на рабочем месте, однако Костенко отметила, что не смогла выйти на работу, так как ей не предоставили спецформу. Также Наталья Костенко вступилась за права медработников в регионе и стала участницей коллективной жалобы на руководителей больниц.
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