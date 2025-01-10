Происшествия Загадочно пропавшего отца двоих детей нашли мертвым в Екатеринбурге. Фото 10 января 2025 в 15:15 Размер текста - 17 + Мужчина пропал 3 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге поисковики обнаружили труп 39-летнего отца двоих детей Сергея Лукьянчикова, который 3 января уехал из дома на черном Ford Focus и пропал. Об этом сообщили в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Лукьянчиков воспитывал несовершеннолетних мальчика и девочку, а примерно месяц назад скончалась его супруга. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит. сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге поисковики обнаружили труп 39-летнего отца двоих детей Сергея Лукьянчикова, который 3 января уехал из дома на черном Ford Focus и пропал. Об этом сообщили в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Лукьянчиков воспитывал несовершеннолетних мальчика и девочку, а примерно месяц назад скончалась его супруга. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям