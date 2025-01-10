Загадочно пропавшего отца двоих детей нашли мертвым в Екатеринбурге. Фото

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Мужчина пропал 3 января Фото:

В Екатеринбурге поисковики обнаружили труп 39-летнего отца двоих детей Сергея Лукьянчикова, который 3 января уехал из дома на черном Ford Focus и пропал. Об этом сообщили в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Лукьянчиков воспитывал несовершеннолетних мальчика и девочку, а примерно месяц назад скончалась его супруга. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге поисковики обнаружили труп 39-летнего отца двоих детей Сергея Лукьянчикова, который 3 января уехал из дома на черном Ford Focus и пропал. Об этом сообщили в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Лукьянчиков воспитывал несовершеннолетних мальчика и девочку, а примерно месяц назад скончалась его супруга. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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