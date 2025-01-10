В Екатеринбурге поисковики обнаружили труп 39-летнего отца двоих детей Сергея Лукьянчикова, который 3 января уехал из дома на черном Ford Focus и пропал. Об этом сообщили в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Лукьянчиков воспитывал несовершеннолетних мальчика и девочку, а примерно месяц назад скончалась его супруга. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!