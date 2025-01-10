Экономика Недвижимость ДОМ.РФ продает с молотка в Челябинске крупный имущественный комплекс. Фото ДОМ.РФ продает с молотка земли и здания в Челябинске 10 января 2025 в 15:16 Размер текста - 17 + Торги по продаже комплекса пройдут во втором квартале 2025 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Госкомпания ДОМ.РФ продаст имущественный комплекс площадью 11,2 гектаров в Советском районе Челябинска. Аукцион по продаже объекта состоится во втором квартале 2025 года, сообщили в пресс-службе госкомпании. «В Советском районе Челябинска в поселке Локомотивный в агентировании находится имущественный комплекс площадью 11,2 гектаров. Он расположен внутри промышленного квартала. Торги по продаже участка запланированы на второй квартал 2025 года», — сообщается на сайте ДОМ.РФ. Как отметили в пресс-службе госкомпании, в окружении имущественного комплекса находятся промышленные склады. Объект имеет хорошую транспортную доступность за счет близости остановки общественного транспорта (300 метров) и железнодорожной станции (590 метров). Федеральные земли продадут в Советском районе Челябинска в поселке «Локомотивный» Фото: пресс-служба ДОМ.РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Госкомпания ДОМ.РФ продаст имущественный комплекс площадью 11,2 гектаров в Советском районе Челябинска. Аукцион по продаже объекта состоится во втором квартале 2025 года, сообщили в пресс-службе госкомпании. «В Советском районе Челябинска в поселке Локомотивный в агентировании находится имущественный комплекс площадью 11,2 гектаров. Он расположен внутри промышленного квартала. Торги по продаже участка запланированы на второй квартал 2025 года», — сообщается на сайте ДОМ.РФ. Как отметили в пресс-службе госкомпании, в окружении имущественного комплекса находятся промышленные склады. Объект имеет хорошую транспортную доступность за счет близости остановки общественного транспорта (300 метров) и железнодорожной станции (590 метров). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям