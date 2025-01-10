Госкомпания ДОМ.РФ продаст имущественный комплекс площадью 11,2 гектаров в Советском районе Челябинска. Аукцион по продаже объекта состоится во втором квартале 2025 года, сообщили в пресс-службе госкомпании.
«В Советском районе Челябинска в поселке Локомотивный в агентировании находится имущественный комплекс площадью 11,2 гектаров. Он расположен внутри промышленного квартала. Торги по продаже участка запланированы на второй квартал 2025 года», — сообщается на сайте ДОМ.РФ.
Как отметили в пресс-службе госкомпании, в окружении имущественного комплекса находятся промышленные склады. Объект имеет хорошую транспортную доступность за счет близости остановки общественного транспорта (300 метров) и железнодорожной станции (590 метров).
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