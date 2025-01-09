Суд продлил домашний арест экс-мэру Сургута Филатову

Филатову продлен домашний арест до 2 апреля
Экс-мэр Сургута Андрей Филатов, обвиняемый в коммерческом подкупе, пробудет по домашним арестом до 2 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ханты-Мансийского районного суда.
«В суд поступило ходатайство о продлении срока применения меры пресечения от 27 декабря. Оно было удовлетворено», — прокомментировали в суде и добавили, что Филатов пробудет под домашним арестом до 2 апреля.
В декабре суд изменил меру пресечения экс-мэру и отправил его под домашний арест. Предварительно, Филатов пошел на сделку со следствием.
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