09 января 2025

Суд продлил домашний арест экс-мэру Сургута Филатову

Экс-мэру Сургута Филатову продлен домашний арест до 2 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Филатову продлен домашний арест до 2 апреля
Филатову продлен домашний арест до 2 апреля Фото:

Экс-мэр Сургута Андрей Филатов, обвиняемый в коммерческом подкупе, пробудет по домашним арестом до 2 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ханты-Мансийского районного суда.

«В суд поступило ходатайство о продлении срока применения меры пресечения от 27 декабря. Оно было удовлетворено», — прокомментировали в суде и добавили, что Филатов пробудет под домашним арестом до 2 апреля.

В декабре суд изменил меру пресечения экс-мэру и отправил его под домашний арест. Предварительно, Филатов пошел на сделку со следствием.

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Экс-мэр Сургута Андрей Филатов, обвиняемый в коммерческом подкупе, пробудет по домашним арестом до 2 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ханты-Мансийского районного суда. «В суд поступило ходатайство о продлении срока применения меры пресечения от 27 декабря. Оно было удовлетворено», — прокомментировали в суде и добавили, что Филатов пробудет под домашним арестом до 2 апреля. В декабре суд изменил меру пресечения экс-мэру и отправил его под домашний арест. Предварительно, Филатов пошел на сделку со следствием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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