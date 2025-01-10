Президент Владимир Путин готовится к самым напряженным дням в 2025 году. Как объяснил URA.RU директор Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко, террористы могут использовать для атак юбилей Победы в Великой Отечественной войне, поэтому на Совете безопасности заранее начали обсуждать тему безопасности мероприятий 7-9 мая.
«Готовится крупное национальное торжество. Центром будет Москва, но мероприятия пройдут и в других городах. Такие скопления людей — это привлекательные места для совершения терактов со стороны разных джихадистских группировок, которые наверняка попытаются использовать этот информационный повод для саморекламы. 7, 8 и 9 мая станут наиболее напряженными, в эти три дня будет сложно от Владивостока до Калининграда», — заявил политолог.
По его словам, в период подобных крупных событий, когда приезжают иностранные гости и привлечено внимание мировых СМИ, террористическая угроза повышается. Ключевыми моментами в обеспечении безопасности станут координация между ведомствами и регионами, работа по линии МИД, усиление агентуры, отметил Серенко. Все силы направят на упреждение террористических угроз.
«Что-то надо делать весной, а что-то уже и сейчас, поэтому Путин обсуждает это с Совбезом за четыре месяца до Дня Победы. Это работа в долгую», — добавил собеседник URA.RU.
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