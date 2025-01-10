Тюменские мошенники маскируются под гортранс

Пассажиров тюменских автобусов просят не переходить по ссылкам из SMS
Тюменские мошенники стали маскироваться под сотрудников городской транспортной системы. Об этом ТТС сообщает в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».
«Уважаемые участники группы АО „ТТС“! АО „ТТС“ не осуществляло рассылку сообщений с предложением присоединиться в нашу группу в Telegram. Просим вас не переходить по ссылкам», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в данный момент в ситуации разбираются специалисты системы. Ранее URA.RU выяснило, что из нововведений в тюменском транспорте вызывает больше всего претензий у жителей Тюмени.
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