Тюменские мошенники маскируются под гортранс

В Тюмени мошенники рассылают сообщения от имени транспортной системы города
© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиров тюменских автобусов просят не переходить по ссылкам из SMS
Пассажиров тюменских автобусов просят не переходить по ссылкам из SMS Фото:

Тюменские мошенники стали маскироваться под сотрудников городской транспортной системы. Об этом ТТС сообщает в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемые участники группы АО „ТТС“! АО „ТТС“ не осуществляло рассылку сообщений с предложением присоединиться в нашу группу в Telegram. Просим вас не переходить по ссылкам», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в данный момент в ситуации разбираются специалисты системы. Ранее URA.RU выяснило, что из нововведений в тюменском транспорте вызывает больше всего претензий у жителей Тюмени.

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Тюменские мошенники стали маскироваться под сотрудников городской транспортной системы. Об этом ТТС сообщает в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте». «Уважаемые участники группы АО „ТТС“! АО „ТТС“ не осуществляло рассылку сообщений с предложением присоединиться в нашу группу в Telegram. Просим вас не переходить по ссылкам», — говорится в сообщении. Уточняется, что в данный момент в ситуации разбираются специалисты системы. Ранее URA.RU выяснило, что из нововведений в тюменском транспорте вызывает больше всего претензий у жителей Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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