27 августа 2024

СК и ФСБ проверяют причастность депутата из ХМАО к коррупционным схемам. Инсайд

В ХМАО следователи возбудили дело из-за коррупции в комбинате школьного питания
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Нефтеюганске депутата гордумы проверяют по делу о злоупотреблении должностными полномочиями
В Нефтеюганске депутата гордумы проверяют по делу о злоупотреблении должностными полномочиями Фото:

СК и ФСБ проверяют причастность депутата думы Нефтеюганска (ХМАО) Яна Коваля к коррупционным схемам. Источник URA.RU в силовых структурах подтвердил, что уголовное дело по фактам нарушений в МУП «Школьное питание» действительно возбуждено, экс-главу Коваля и нынешнего директора Виктора Федина допрашивали. Однако дело бесфигурантное, обвинения им предъявлены не были, равно как и не избрана мера пресечения.

«Работают СК и ФСБ, возбуждено дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Причастность депутата думы Нефтеюганска Коваля и нынешнего главы НГМУП Федина к коррупционным схемам проверяется. Их допрашивали, однако пока никаких обвинений предъявлено не было. Избрания меры пресечения также не проводилось», — уточнил информатор агентства.

В управлении СКР по ХМАО прокомментировали инцидент. Официальная позиция СК такова: «В Нефтеюганске проводятся следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления должностными полномочиями неустановленными на данном этапе следствия должностными лицами муниципального унитарного предприятия. В интересах следствия и на основании ст. 161 УПК РФ ход следственных действий следственным управлением не комментируется», — сообщили в пресс-службе СКР.

Ранее URA.RU писало об уголовном деле в отношении Коваля и Федина. Источники агентства в политическом истеблишменте считают его началом зачисток команды теневого мэра Нефтеюганска — депутата окружной думы ХМАО Степана Пыталева.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
СК и ФСБ проверяют причастность депутата думы Нефтеюганска (ХМАО) Яна Коваля к коррупционным схемам. Источник URA.RU в силовых структурах подтвердил, что уголовное дело по фактам нарушений в МУП «Школьное питание» действительно возбуждено, экс-главу Коваля и нынешнего директора Виктора Федина допрашивали. Однако дело бесфигурантное, обвинения им предъявлены не были, равно как и не избрана мера пресечения. «Работают СК и ФСБ, возбуждено дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Причастность депутата думы Нефтеюганска Коваля и нынешнего главы НГМУП Федина к коррупционным схемам проверяется. Их допрашивали, однако пока никаких обвинений предъявлено не было. Избрания меры пресечения также не проводилось», — уточнил информатор агентства. В управлении СКР по ХМАО прокомментировали инцидент. Официальная позиция СК такова: «В Нефтеюганске проводятся следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления должностными полномочиями неустановленными на данном этапе следствия должностными лицами муниципального унитарного предприятия. В интересах следствия и на основании ст. 161 УПК РФ ход следственных действий следственным управлением не комментируется», — сообщили в пресс-службе СКР. Ранее URA.RU писало об уголовном деле в отношении Коваля и Федина. Источники агентства в политическом истеблишменте считают его началом зачисток команды теневого мэра Нефтеюганска — депутата окружной думы ХМАО Степана Пыталева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...