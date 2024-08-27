СК и ФСБ проверяют причастность депутата думы Нефтеюганска (ХМАО) Яна Коваля к коррупционным схемам. Источник URA.RU в силовых структурах подтвердил, что уголовное дело по фактам нарушений в МУП «Школьное питание» действительно возбуждено, экс-главу Коваля и нынешнего директора Виктора Федина допрашивали. Однако дело бесфигурантное, обвинения им предъявлены не были, равно как и не избрана мера пресечения.
«Работают СК и ФСБ, возбуждено дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Причастность депутата думы Нефтеюганска Коваля и нынешнего главы НГМУП Федина к коррупционным схемам проверяется. Их допрашивали, однако пока никаких обвинений предъявлено не было. Избрания меры пресечения также не проводилось», — уточнил информатор агентства.
В управлении СКР по ХМАО прокомментировали инцидент. Официальная позиция СК такова: «В Нефтеюганске проводятся следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления должностными полномочиями неустановленными на данном этапе следствия должностными лицами муниципального унитарного предприятия. В интересах следствия и на основании ст. 161 УПК РФ ход следственных действий следственным управлением не комментируется», — сообщили в пресс-службе СКР.
Ранее URA.RU писало об уголовном деле в отношении Коваля и Федина. Источники агентства в политическом истеблишменте считают его началом зачисток команды теневого мэра Нефтеюганска — депутата окружной думы ХМАО Степана Пыталева.
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