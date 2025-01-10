В результате пожаров, бушующих в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), сгорели минимум девять тысяч зданий и построек. Жители были вынуждены стоять и смотреть на то, как их дома сгорали дотла, несмотря на усилия пожарных. Минимум 10 человек погибли из-за огня. Кадры пожаров в Калифорнии и их последствий — в фоторепортаже URA.RU.
По официальным данным, пострадали более девяти тысяч зданий и построек в Калифорнии: более пяти тысяч домов сгорели в престижном районе Палисейдс, и от четырех до четырех с половиной тысяч — в районе калифорнийского города Альтадена. Предварительно, не менее 10 человек погибли из-за лесных пожаров, пишут в калифорнийских СМИ.
Спасательные службы Лос-Анджелеса жалуются на нехватку людей и ресурсов для тушения огня. В ликвидации пожаров и их последствий вскоре будут задействованы почти восемь тысяч человек.
Власти Лос-Анджелеса и Альтадена хотят ввести комендантский час в районах, где жители были эвакуированы. Это связано с повышенной угрозой мародерства — на расхищении уже поймано как минимум 20 человек.
Полиция Лос-Анджелеса считает, что пожар «Кеннет» (это лишь один из пяти пожаров, бушующих в округе Лос-Анджелеса, — прим. URA.RU) устроен специально, и начала расследование о поджоге. На данный момент задержан мужчина, который, вероятно, пытался устроить пожар на Ибарра-роуд в районе Вудленд-Хиллз, однако его связь с происшествием пока не установлена.
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