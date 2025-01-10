Валерия пришла в восторг от внука

Российская певица Валерия (настоящее имя — Алла Перфилова) увидела лицо своего будущего внука еще до его рождения благодаря современной технологии 4D-скрининга. Сын артистки Арсений Шульгин и его жена Лиана ждут второго ребенка, который должен появиться на свет в 2025 году.
«Недавно мне прислали фото внука — внутриутробное. Это же чудо техники! Точное изображение крошечного человека, черты лица видны… Фантастика: ты знаешь лицо человека, который еще не появился на свет», — рассказала Валерия в беседе с «7дней.ru».
Артистка также отметила, что технология 4D-скрининга значительно усовершенствовалась за последние годы. Если раньше изображения были менее четкими, то теперь они позволяют видеть мельчайшие детали. Супруги Шульгины уже решили, что их будущего сына назовут Мироном. Дочь зовут Селин, имя которой является комбинацией имен родителей: Сеня + Лиана.
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