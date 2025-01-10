Расходы Украины на вооружение и военную технику в текущем году достигнут рекордной отметки в 739 млрд гривен (1 789 776 710 000 рублей — прим. URA.RU). Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Планы отечественных предприятий ОПК предполагают наращивание имеющихся производственных возможностей до 30 млрд долларов», — сообщил Шмыгаль в своем telegram-канале. В рамках стратегии усиления обороны, Украина также намерена запускать долгосрочные контракты с производителями и расширять финансирование программ для увеличения дальнобойности вооружений. Среди ключевых направлений расходов средств — развитие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны, на что будет направлено около 55 млрд гривен (133 203 950 000 рублей).
Ожидается, что к 2025 году такая модель привлечет не менее 1 млрд долларов (102 291 100 000 — прим. URA.RU) финансирования. Кроме того, планируется увеличение локализации производства и привлечение международных оборонных концернов для работы на Украине.
Ранее стало известно, что при управлении Трампа Вашингтон, возможно, рассмотрит возможность сокращения финансирования Украины или передачи ответственности за финансирование Украины Европе, которая проявляет интерес к поддержанию Киева в целях укрепления западного доминирования. Западные политические круги не намерены отказываться от такого стратегического актива, как Украина, за который ведется борьба с 1990-х годов и на который были потрачены значительные ресурсы.
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