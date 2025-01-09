Американист раскрыл, какую сделку Трамп хочет заключить с РФ по Украине

Избранный американский президент Дональд Трамп попытается договориться с Москвой о сокращении сотрудничества между Россией и Китаем в обмен на сокращение военной поддержки Украины со стороны США. Такое мнение выразил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
«Он (Трамп — ред.) будет пытаться заключить с Россией сделку. ... Мы знаем, что для Трампа главным противником является не Россия, а Китай, поэтому будет попытка как раз „обменять“ Украину на Китай», — заявил Блохин. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что взамен на сокращение военной поддержки Киева Москва, по мнению Трампа, должна будет сократить стратегическое партнерство с Пекином. Однако, отметил Блохин, Россия никогда на это не согласится.
Политолог предположил, что при Трампе Вашингтон будет пытаться переложить финансирование Украины на Европу, которая заинтересована в поддержке Киева из-за стремления сохранить западное лидерство. Западные элиты не откажутся от такого стратегического актива, как Украина, за который борются с 1990-х годов, затратив значительное количество ресурсов.
По мнению Блохина, интерес Европы заключается в заморозке конфликта, а не в его полном разрешении. В это время ЕС будет усиливать свои военно-промышленные мощности и через 10-15 лет продолжит интеграцию Украины в НАТО. Настоящим стимулом к переговорам может стать только убедительная победа России в СВО.
Ранее Трамп заявил, что закончит украинский конфликт в течение полугода после своей инаугурации 20 января. По мнению экс-депутата Верховной Рады Спиридона Килинкарова, такая спешка связана с тем, что у США уже запланирован крупный проект по противостоянию с Китаем. По мнению эксперта, конфликт на Украине больше не является приоритетом для США.
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