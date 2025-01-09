Американист раскрыл, какую сделку Трамп хочет заключить с РФ по Украине

Политолог Блохин: Трамп попытается заключить сделку с РФ по Украине из-за КНР
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп будет пытаться переложить финансирование Украины на Европу
Трамп будет пытаться переложить финансирование Украины на Европу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Избранный американский президент Дональд Трамп попытается договориться с Москвой о сокращении сотрудничества между Россией и Китаем в обмен на сокращение военной поддержки Украины со стороны США. Такое мнение выразил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Он (Трамп — ред.) будет пытаться заключить с Россией сделку. ... Мы знаем, что для Трампа главным противником является не Россия, а Китай, поэтому будет попытка как раз „обменять“ Украину на Китай», — заявил Блохин. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что взамен на сокращение военной поддержки Киева Москва, по мнению Трампа, должна будет сократить стратегическое партнерство с Пекином. Однако, отметил Блохин, Россия никогда на это не согласится. 

Политолог предположил, что при Трампе Вашингтон будет пытаться переложить финансирование Украины на Европу, которая заинтересована в поддержке Киева из-за стремления сохранить западное лидерство. Западные элиты не откажутся от такого стратегического актива, как Украина, за который борются с 1990-х годов, затратив значительное количество ресурсов.

По мнению Блохина, интерес Европы заключается в заморозке конфликта, а не в его полном разрешении. В это время ЕС будет усиливать свои военно-промышленные мощности и через 10-15 лет продолжит интеграцию Украины в НАТО. Настоящим стимулом к переговорам может стать только убедительная победа России в СВО.

Ранее Трамп заявил, что закончит украинский конфликт в течение полугода после своей инаугурации 20 января. По мнению экс-депутата Верховной Рады Спиридона Килинкарова, такая спешка связана с тем, что у США уже запланирован крупный проект по противостоянию с Китаем. По мнению эксперта, конфликт на Украине больше не является приоритетом для США. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Избранный американский президент Дональд Трамп попытается договориться с Москвой о сокращении сотрудничества между Россией и Китаем в обмен на сокращение военной поддержки Украины со стороны США. Такое мнение выразил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. «Он (Трамп — ред.) будет пытаться заключить с Россией сделку. ... Мы знаем, что для Трампа главным противником является не Россия, а Китай, поэтому будет попытка как раз „обменять“ Украину на Китай», — заявил Блохин. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что взамен на сокращение военной поддержки Киева Москва, по мнению Трампа, должна будет сократить стратегическое партнерство с Пекином. Однако, отметил Блохин, Россия никогда на это не согласится.  Политолог предположил, что при Трампе Вашингтон будет пытаться переложить финансирование Украины на Европу, которая заинтересована в поддержке Киева из-за стремления сохранить западное лидерство. Западные элиты не откажутся от такого стратегического актива, как Украина, за который борются с 1990-х годов, затратив значительное количество ресурсов. По мнению Блохина, интерес Европы заключается в заморозке конфликта, а не в его полном разрешении. В это время ЕС будет усиливать свои военно-промышленные мощности и через 10-15 лет продолжит интеграцию Украины в НАТО. Настоящим стимулом к переговорам может стать только убедительная победа России в СВО. Ранее Трамп заявил, что закончит украинский конфликт в течение полугода после своей инаугурации 20 января. По мнению экс-депутата Верховной Рады Спиридона Килинкарова, такая спешка связана с тем, что у США уже запланирован крупный проект по противостоянию с Китаем. По мнению эксперта, конфликт на Украине больше не является приоритетом для США. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...