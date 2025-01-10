С завода супруги депутата Госдумы РФ Гартунга взыскивают 87 миллионов рублей

10 января 2025 в 18:40 Размер текста - 17 +

Комплектующие «Высоких технологий» являются частью челябинских роботов Фото: telegram-канал Валерия Гартунга С «Завода роботов» супруги депутата Госдумы РФ Валерия Гартунга, Марины, партнер взыскивает 87,7 млн рублей. Как следует из материалов дела, претензии сформировались за счет основного долга и неустойки. «ООО „Ремонтно-механический завод ‚Высокие технологии‘“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением к ООО „Завод роботов“ о взыскании задолженности по договору поставки. Заявление принять, возбудить производство по делу», — следует из определения суда. Сумма сложилась из основного долга в размере 41,85 млн рублей, такой же пени, начисленной с сентября по 23 декабря 2024 года и четырехмиллионных убытков. Предварительное судебное заседание состоится в феврале. «Наш завод производит технически сложные комплектующие для „Завода роботов“, которые не может производить практически ни одно предприятие в РФ. В условиях беспрецедентных санкций мы восприняли как своевременную идею импортозамещения. Однако в августе партнер перестал исполнять свои обязательства по погашению задолженности „Высокими технологиями“ за поставляемые комплектующие в полном объеме с августа 2024 года. Мы неоднократно проводили переговоры по погашению задолженности в разумные сроки, но безрезультатно», — прокомментировал URA.RU гендиректор «Высоких технологий» Арвит Бенц. Чтобы выполнять свои обязательства, ремонтно-механический завод с помощью «Межрегиональной лизинговой компании» приобрел станки с программным управлением. Теперь есть опасность лишиться оборудования и потерять почти девять миллионов рублей, уже перечисленных лизинговых платежей. За пять месяцев долг превысил два миллиона, и продавец успел запустить процесс изъятия техники, выставив неустойку. За время судебных разбирательств, уверен Бенц, потери возрастут многократно. С помощью станков «Высокие технологии» производят для партнера заказанные им детали, и в декабре дважды отгрузили очередные партии. С результатами труда знакомы высшие руководители страны. «Вопросы урегулирования задолженности и взаимных претензий, их обоснованность будут разрешены между сторонами в соответствии с требованиями закона и договора», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Завода роботов». Согласно данным СБИС, Марина Гартунг является единственной владелицей предприятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С «Завода роботов» супруги депутата Госдумы РФ Валерия Гартунга, Марины, партнер взыскивает 87,7 млн рублей. Как следует из материалов дела, претензии сформировались за счет основного долга и неустойки. «ООО „Ремонтно-механический завод ‚Высокие технологии‘“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением к ООО „Завод роботов“ о взыскании задолженности по договору поставки. Заявление принять, возбудить производство по делу», — следует из определения суда. Сумма сложилась из основного долга в размере 41,85 млн рублей, такой же пени, начисленной с сентября по 23 декабря 2024 года и четырехмиллионных убытков. Предварительное судебное заседание состоится в феврале. «Наш завод производит технически сложные комплектующие для „Завода роботов“, которые не может производить практически ни одно предприятие в РФ. В условиях беспрецедентных санкций мы восприняли как своевременную идею импортозамещения. Однако в августе партнер перестал исполнять свои обязательства по погашению задолженности „Высокими технологиями“ за поставляемые комплектующие в полном объеме с августа 2024 года. Мы неоднократно проводили переговоры по погашению задолженности в разумные сроки, но безрезультатно», — прокомментировал URA.RU гендиректор «Высоких технологий» Арвит Бенц. Чтобы выполнять свои обязательства, ремонтно-механический завод с помощью «Межрегиональной лизинговой компании» приобрел станки с программным управлением. Теперь есть опасность лишиться оборудования и потерять почти девять миллионов рублей, уже перечисленных лизинговых платежей. За пять месяцев долг превысил два миллиона, и продавец успел запустить процесс изъятия техники, выставив неустойку. За время судебных разбирательств, уверен Бенц, потери возрастут многократно. С помощью станков «Высокие технологии» производят для партнера заказанные им детали, и в декабре дважды отгрузили очередные партии. С результатами труда знакомы высшие руководители страны. «Вопросы урегулирования задолженности и взаимных претензий, их обоснованность будут разрешены между сторонами в соответствии с требованиями закона и договора», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Завода роботов». Согласно данным СБИС, Марина Гартунг является единственной владелицей предприятия.