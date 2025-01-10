Киев не намерен возобновлять транзит российского газа

Украина продолжает укреплять свою энергетическую независимость, отказываясь от транзита российского газа и фокусируясь на увеличении собственной газодобычи. Об этом сообщил представитель украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Важным элементом устойчивости энергетики остается функционирование украинской ГТС, работающей в условиях нулевого транзита. Мы не планировали и не планируем подписывать никакие контракты на продление транзита российского газа», — написал Шмыгаль в своем telegram-канале.
По словам премьера Украины, в 2024 году валовая добыча газа на Украине увеличилась на 2,2% по сравнению с предыдущим годом, достигнув показателя в 19 миллиардов кубометров. Данное увеличение является частью стратегии государства по укреплению энергетической безопасности и снижению зависимости от импорта. Кроме того, перед Министерством энергетики и компанией «Нафтогаз» стоит задача разработать и реализовать концепцию «Украина — газовый сейф Европы».
С началом нового года был полностью прекращен транзит российского газа в Европу через Украину в связи с отказом Киева продлить действующее соглашение. «Газпром» ранее указывал на потерю технической и юридической возможности использовать этот маршрут для поставок из-за позиции Украины.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил решительное несогласие с прекращением транзита российского газа. Он предупредил о возможности принятия жестких мер против Украины, если ситуация с газовым транзитом не улучшится. Фицо упомянул, что эти меры могут включать прекращение гуманитарной помощи и поддержки беженцам, а также остановку экстренных поставок электроэнергии на Украину. Также он заявил о готовности заблокировать финансовую помощь Украине, если вопрос с транзитом газа не будет решен, пишет RT.
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