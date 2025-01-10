В Екатеринбург завезли 11,5 миллиона клещей

В екатеринбургский аэропорт Кольцово 10 января привезли 11,5 миллиона насекомых и клещей-энтомофагов, которые направят по городам Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора.
«В адрес предприятий, расположенных в Екатеринбурге и Свердловской области, авиатранспортом из Московской области на грузовой терминал аэропорта Кольцово поступило 11,5 миллиона насекомых и клещей-энтомофагов. Поставка груза проведена с оформлением необходимых ветеринарных сопроводительных документов», — пояснили в ведомстве.
Клещи-энтомофаги нужны для защиты растений от вредителей. Они поедают взрослых особей и личинок таких опасных насекомых, как паутинный клещ, белокрылка и трипс. Их используют в закрытом и открытом грунте при выращивании ягод, овощей и цветов. Как ранее объяснял агентству агроном Сергей Строгинов, энтомофаги в отличии от химикатов не причиняют природе вред.
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