В Екатеринбург завезли 11,5 миллиона клещей

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Клипарт, разное. Екатеринбург, клещ
Партию клещей направили на предприятия Фото:

В екатеринбургский аэропорт Кольцово 10 января привезли 11,5 миллиона насекомых и клещей-энтомофагов, которые направят по городам Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора.

«В адрес предприятий, расположенных в Екатеринбурге и Свердловской области, авиатранспортом из Московской области на грузовой терминал аэропорта Кольцово поступило 11,5 миллиона насекомых и клещей-энтомофагов. Поставка груза проведена с оформлением необходимых ветеринарных сопроводительных документов», — пояснили в ведомстве.

Клещи-энтомофаги нужны для защиты растений от вредителей. Они поедают взрослых особей и личинок таких опасных насекомых, как паутинный клещ, белокрылка и трипс. Их используют в закрытом и открытом грунте при выращивании ягод, овощей и цветов. Как ранее объяснял агентству агроном Сергей Строгинов, энтомофаги в отличии от химикатов не причиняют природе вред.

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В екатеринбургский аэропорт Кольцово 10 января привезли 11,5 миллиона насекомых и клещей-энтомофагов, которые направят по городам Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора. «В адрес предприятий, расположенных в Екатеринбурге и Свердловской области, авиатранспортом из Московской области на грузовой терминал аэропорта Кольцово поступило 11,5 миллиона насекомых и клещей-энтомофагов. Поставка груза проведена с оформлением необходимых ветеринарных сопроводительных документов», — пояснили в ведомстве. Клещи-энтомофаги нужны для защиты растений от вредителей. Они поедают взрослых особей и личинок таких опасных насекомых, как паутинный клещ, белокрылка и трипс. Их используют в закрытом и открытом грунте при выращивании ягод, овощей и цветов. Как ранее объяснял агентству агроном Сергей Строгинов, энтомофаги в отличии от химикатов не причиняют природе вред.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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