Общество В Екатеринбург завезли 11,5 миллиона клещей 10 января 2025 в 17:00 Размер текста - 17 + Партию клещей направили на предприятия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургский аэропорт Кольцово 10 января привезли 11,5 миллиона насекомых и клещей-энтомофагов, которые направят по городам Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора. «В адрес предприятий, расположенных в Екатеринбурге и Свердловской области, авиатранспортом из Московской области на грузовой терминал аэропорта Кольцово поступило 11,5 миллиона насекомых и клещей-энтомофагов. Поставка груза проведена с оформлением необходимых ветеринарных сопроводительных документов», — пояснили в ведомстве. Клещи-энтомофаги нужны для защиты растений от вредителей. Они поедают взрослых особей и личинок таких опасных насекомых, как паутинный клещ, белокрылка и трипс. Их используют в закрытом и открытом грунте при выращивании ягод, овощей и цветов. Как ранее объяснял агентству агроном Сергей Строгинов, энтомофаги в отличии от химикатов не причиняют природе вред. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В екатеринбургский аэропорт Кольцово 10 января привезли 11,5 миллиона насекомых и клещей-энтомофагов, которые направят по городам Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора. «В адрес предприятий, расположенных в Екатеринбурге и Свердловской области, авиатранспортом из Московской области на грузовой терминал аэропорта Кольцово поступило 11,5 миллиона насекомых и клещей-энтомофагов. Поставка груза проведена с оформлением необходимых ветеринарных сопроводительных документов», — пояснили в ведомстве. Клещи-энтомофаги нужны для защиты растений от вредителей. Они поедают взрослых особей и личинок таких опасных насекомых, как паутинный клещ, белокрылка и трипс. Их используют в закрытом и открытом грунте при выращивании ягод, овощей и цветов. Как ранее объяснял агентству агроном Сергей Строгинов, энтомофаги в отличии от химикатов не причиняют природе вред. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям