Заграничные насекомые пожирают уральских вредителей и спасают урожай

Энтомофаги помогают уральцам выращивать хороший урожай Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Клещи-энтомофаги, прибывающие из Нидерландов в Свердловскую область, помогают бороться с вредителями растений. При этом насекомые, в отличие от химикатов, не причиняют планете вреда. Об этом URA.RU рассказал Сергей Строгинов, главный агроном тепличного комплекса «Долина роз» — крупнейшего цветочного хозяйства в Уральском федеральном округе.

«Дважды в месяц на наше предприятие из Нидерландов через Москву привозят миллионы клещей. Это затратно, но у биологической защиты есть огромные преимущества перед химической. Она не вызывает привыкание насекомых и не вредит природе. Мы за спасение нашей планеты», — объяснил Строгинов.

Энтомофаги доставляются самолетом в бумажных пакетиках и пластиковых контейнерах. Это два вида насекомых-хищников: фитосейлиус и амлисейлиус, которые пожирают вредителей растений — паутинного клеща, белокрылку и трипса. В небольших с виду упаковках находятся миллионы полезных клещей.

«Энтомофаги транспортируются в прохладных условиях — 10-15 градусов. Мы их оперативно забираем в аэропорту и сразу же стараемся выселить в благоприятную среду — проще говоря, выпускаем в теплицы. А поскольку хищники прилетают к нам голодные — их же не кормили в бизнес-классе! — то они начинают передвигаться по растению в поисках пищи, поедая живых особей, личинки и яйца вредителей», — продолжил Строгинов.



По его словам, такая профилактика приносит отличные плоды — миллионы нидерландских клещей спасают миллионы голландских роз, которые выращивают на комбинате. Другие свердловские хозяйства используют энтомофагов в выращивании иных культур — фруктов и овощей.

Ранее URA.RU сообщало, что в регион ввезли из Нидерландов 10,5 миллионов клещей-энтомофагов. В Россельхознадзоре поясняли, что такие клещи неопасны для человека.