В минтербезе прокомментировали сбой GPS в Перми

Неполадки в работе навигаторов, которые наблюдали жители Перми утром 10 января, связаны с техническими проблемами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.
«Сбой в работе GPS, произошедший утром 10 января, скорее всего, вызван техническими неполадками навигационной системы. Напоминаем, что ситуация в регионе стабильная и контролируемая. В настоящее время все системы функционируют в обычном режиме», — сообщили в минтербезе.
В пресс-службе ведомства гражданам рекомендовали сохранять спокойствие и использовать альтернативные методы ориентирования на местности. Ранее URA.RU рассказало, что в микрорайонах Крохалева и Закамск не работало GPS. Карты показывали неверную геолокацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!