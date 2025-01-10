В минтербезе прокомментировали сбой GPS в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобильные приложения показывали неверную информацию
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Неполадки в работе навигаторов, которые наблюдали жители Перми утром 10 января, связаны с техническими проблемами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности.

«Сбой в работе GPS, произошедший утром 10 января, скорее всего, вызван техническими неполадками навигационной системы. Напоминаем, что ситуация в регионе стабильная и контролируемая. В настоящее время все системы функционируют в обычном режиме», — сообщили в минтербезе.

В пресс-службе ведомства гражданам рекомендовали сохранять спокойствие и использовать альтернативные методы ориентирования на местности. Ранее URA.RU рассказало, что в микрорайонах Крохалева и Закамск не работало GPS. Карты показывали неверную геолокацию.

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Неполадки в работе навигаторов, которые наблюдали жители Перми утром 10 января, связаны с техническими проблемами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности. «Сбой в работе GPS, произошедший утром 10 января, скорее всего, вызван техническими неполадками навигационной системы. Напоминаем, что ситуация в регионе стабильная и контролируемая. В настоящее время все системы функционируют в обычном режиме», — сообщили в минтербезе. В пресс-службе ведомства гражданам рекомендовали сохранять спокойствие и использовать альтернативные методы ориентирования на местности. Ранее URA.RU рассказало, что в микрорайонах Крохалева и Закамск не работало GPS. Карты показывали неверную геолокацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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