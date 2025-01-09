В Шадринске власти замерили толщину льда на реке Исеть

Толщина льда на реке Исеть в районе города Шадринска (Курганская область) безопасна. Это установили власти, которые произвели замеры, готовясь к празднованию Крещения и ритуалу омовения в реке, сообщает тг-канал администрации Шадринска.
Несмотря на оттепель, условия для проведения мероприятия остаются безопасными. «Минимальная толщина льда сейчас на Исети в районе храма 32 см, местами и до 40 см, при этом даже 25 см — это безопасный показатель», — сообщил Сергей Соколов из ГИМС.
Для обеспечения безопасности и комфорта участников праздника задействованы десятки людей и учреждений. Работы по подготовке включают расчистку территории, установку палаток для переодевания, прорубление льда и оборудование спуска. Кроме того, на месте будут дежурить спасатели, медики и полицейские, а также организована культурная программа и торговля.
Праздник Крещения пройдет 19 января. Окунуться в прорубь все желающие смогут с 11:00 до 23:00. Погружение в ледяную воду требует физической подготовки. Для людей с хроническими заболеваниями оно противопоказано.
Как и в Шадринске, в других регионах, включая Тюмень, перед Крещением проводятся контрольные замеры толщины льда для обеспечения безопасности крещенских купаний. В Тюмени, например, толщина льда на реке Тура составила от 32 до 36 см, что также превышает минимальный безопасный показатель в 30 см, установленный местными спасателями.
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