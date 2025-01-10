Тюменские работники культуры смогут стать миллионерами по поручению Путина

Правительство Тюменской области разработало порядок выплаты работникам культуры, переехавшим на работу в села и маленькие города, миллиона рублей. Об этом сообщается в документе, имеющемся в распоряжении редакции URA.RU.
«Единовременная выплата предоставляется работникам культуры, являющимся гражданами РФ, имеющим высшее или среднее профессиональное образование, которые прибыли на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек и заключили трудовой договор с организацией культуры, а также с организацией дополнительного образования в сфере культуры. Размер выплаты — миллион рублей», сообщается в документе.
В настоящее время нововведение находится на обсуждении. Документ пока не подписан.
В 2024 году президент РФ Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию анонсировал программу «Земский работник культуры», по аналогии с программами «Земский учитель» и «Земский доктор». Она позволит работникам культуры получать финансовую поддержку при переезде на работу в село или малый город.
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