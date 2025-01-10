Тюменские работники культуры смогут стать миллионерами по поручению Путина

В Тюмени готовятся выдавать выплаты в миллион рублей работникам культуры
© Служба новостей «URA.RU»
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В малых городах устраивают яркие праздники
В малых городах устраивают яркие праздники Фото:

Правительство Тюменской области разработало порядок выплаты работникам культуры, переехавшим на работу в села и маленькие города, миллиона рублей. Об этом сообщается в документе, имеющемся в распоряжении редакции URA.RU.

«Единовременная выплата предоставляется работникам культуры, являющимся гражданами РФ, имеющим высшее или среднее профессиональное образование, которые прибыли на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек и заключили трудовой договор с организацией культуры, а также с организацией дополнительного образования в сфере культуры. Размер выплаты — миллион рублей», сообщается в документе.

В настоящее время нововведение находится на обсуждении. Документ пока не подписан.

В 2024 году президент РФ Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию анонсировал программу «Земский работник культуры», по аналогии с программами «Земский учитель» и «Земский доктор». Она позволит работникам культуры получать финансовую поддержку при переезде на работу в село или малый город.

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Правительство Тюменской области разработало порядок выплаты работникам культуры, переехавшим на работу в села и маленькие города, миллиона рублей. Об этом сообщается в документе, имеющемся в распоряжении редакции URA.RU. «Единовременная выплата предоставляется работникам культуры, являющимся гражданами РФ, имеющим высшее или среднее профессиональное образование, которые прибыли на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек и заключили трудовой договор с организацией культуры, а также с организацией дополнительного образования в сфере культуры. Размер выплаты — миллион рублей», сообщается в документе. В настоящее время нововведение находится на обсуждении. Документ пока не подписан. В 2024 году президент РФ Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию анонсировал программу «Земский работник культуры», по аналогии с программами «Земский учитель» и «Земский доктор». Она позволит работникам культуры получать финансовую поддержку при переезде на работу в село или малый город.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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