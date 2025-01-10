Зеленский заявил о 60 тысячах военных ВСУ в Курской области

В Курской области задействованы 60 тысяч бойцов ВСУ. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу.
«В этой зоне находятся 60 тысяч [военнослужащих ВСУ]», — признался Владимир Зеленский в разговоре с телеканалом RAI News 24. По его словам, о вторжении украинской армии в Курскую область были проинформированы партнеры Киева в Европе и США.
Нападение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. К 10 января 2025 года ВС РФ уничтожили 50,6 тысяч украинских бойцов, а также 296 танков и 1903 боевых и бронемашин. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны России.
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