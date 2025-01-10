Зеленский заявил о 60 тысячах военных ВСУ в Курской области

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Зеленский признался, что о вторжении бойцов ВСУ в Курскую область знали в США и Европе
Зеленский признался, что о вторжении бойцов ВСУ в Курскую область знали в США и Европе Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области задействованы 60 тысяч бойцов ВСУ. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу.

«В этой зоне находятся 60 тысяч [военнослужащих ВСУ]», — признался Владимир Зеленский в разговоре с телеканалом RAI News 24. По его словам, о вторжении украинской армии в Курскую область были проинформированы партнеры Киева в Европе и США.

Нападение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. К 10 января 2025 года ВС РФ уничтожили 50,6 тысяч украинских бойцов, а также 296 танков и 1903 боевых и бронемашин. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны России.

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В Курской области задействованы 60 тысяч бойцов ВСУ. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу. «В этой зоне находятся 60 тысяч [военнослужащих ВСУ]», — признался Владимир Зеленский в разговоре с телеканалом RAI News 24. По его словам, о вторжении украинской армии в Курскую область были проинформированы партнеры Киева в Европе и США. Нападение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. К 10 января 2025 года ВС РФ уничтожили 50,6 тысяч украинских бойцов, а также 296 танков и 1903 боевых и бронемашин. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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