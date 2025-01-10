Общество В Екатеринбурге возле ТЦ «Мега» построили выезд на Объездную. Фото 10 января 2025 в 18:05 Размер текста - 17 + Новый участок разгрузит несколько улиц (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге открыли дополнительный выезд с улицы Архангела Михаила на Объездную дорогу в районе выезда на Чусовской и Московский тракты. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Новый участок позволит разгрузить перекресток улиц Светлореченская и Архангела Михаила, а также разделит потоки движения к Широкой речке и Чусовскому тракту», — пояснили в горадминистрации. Вдоль улицы обустроены тротуары, ограждения и пешеходные переходы. Накануне в спортивном квартале открыли новую технологическую автозаправку Oillab by RCC, владельцем которой является младший из сыновей основателя «Русской медной компании», мецената Игоря Алтушкина — Давид. Помимо обычных колонок, на АЗС также предусмотрены две станции мощностью 150 кВт для электрокаров. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге открыли дополнительный выезд с улицы Архангела Михаила на Объездную дорогу в районе выезда на Чусовской и Московский тракты. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Новый участок позволит разгрузить перекресток улиц Светлореченская и Архангела Михаила, а также разделит потоки движения к Широкой речке и Чусовскому тракту», — пояснили в горадминистрации. Вдоль улицы обустроены тротуары, ограждения и пешеходные переходы. Накануне в спортивном квартале открыли новую технологическую автозаправку Oillab by RCC, владельцем которой является младший из сыновей основателя «Русской медной компании», мецената Игоря Алтушкина — Давид. Помимо обычных колонок, на АЗС также предусмотрены две станции мощностью 150 кВт для электрокаров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям