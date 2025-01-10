В Екатеринбурге открыли дополнительный выезд с улицы Архангела Михаила на Объездную дорогу в районе выезда на Чусовской и Московский тракты. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«Новый участок позволит разгрузить перекресток улиц Светлореченская и Архангела Михаила, а также разделит потоки движения к Широкой речке и Чусовскому тракту», — пояснили в горадминистрации. Вдоль улицы обустроены тротуары, ограждения и пешеходные переходы.
Накануне в спортивном квартале открыли новую технологическую автозаправку Oillab by RCC, владельцем которой является младший из сыновей основателя «Русской медной компании», мецената Игоря Алтушкина — Давид. Помимо обычных колонок, на АЗС также предусмотрены две станции мощностью 150 кВт для электрокаров.
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