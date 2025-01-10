В Екатеринбурге возле ТЦ «Мега» построили выезд на Объездную. Фото

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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, пробка, транспорт, зима, большегруз, фура, затор, грузовик, грузоперевозки, движение, проезд открыт, трафик, разделительная полоса, зимняя дорога, трасса, дорога, разрешающий знак, орога
Новый участок разгрузит несколько улиц (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге открыли дополнительный выезд с улицы Архангела Михаила на Объездную дорогу в районе выезда на Чусовской и Московский тракты. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Новый участок позволит разгрузить перекресток улиц Светлореченская и Архангела Михаила, а также разделит потоки движения к Широкой речке и Чусовскому тракту», — пояснили в горадминистрации. Вдоль улицы обустроены тротуары, ограждения и пешеходные переходы.

Накануне в спортивном квартале открыли новую технологическую автозаправку Oillab by RCC, владельцем которой является младший из сыновей основателя «Русской медной компании», мецената Игоря Алтушкина — Давид. Помимо обычных колонок, на АЗС также предусмотрены две станции мощностью 150 кВт для электрокаров.

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В Екатеринбурге открыли дополнительный выезд с улицы Архангела Михаила на Объездную дорогу в районе выезда на Чусовской и Московский тракты. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Новый участок позволит разгрузить перекресток улиц Светлореченская и Архангела Михаила, а также разделит потоки движения к Широкой речке и Чусовскому тракту», — пояснили в горадминистрации. Вдоль улицы обустроены тротуары, ограждения и пешеходные переходы. Накануне в спортивном квартале открыли новую технологическую автозаправку Oillab by RCC, владельцем которой является младший из сыновей основателя «Русской медной компании», мецената Игоря Алтушкина — Давид. Помимо обычных колонок, на АЗС также предусмотрены две станции мощностью 150 кВт для электрокаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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