Звездные бойцы и люксовые авто: младший сын Игоря Алтушкина красиво запустил свой бизнес. Фото

Давид Алтушкин открыл технологичную заправку Oillab by RCC в Екатеринбурге

09 января 2025 в 18:17 Размер текста - 17 +

Давид Алтушкин запустил свой первый бизнес-проект Фото: Илья Московец © URA.RU Младший из сыновей основателя «Русской медной компании», мецената Игоря Алтушкина — Давид — запустил собственный бизнес. Новая технологичная автозаправка Oillab by RCC с кафе открылась на улице Архангела Михаила, где строится одноименный спортивный квартал. На презентации необычного проекта побывало URA.RU. При строительстве Oillab by RCC акцент решили сделать на архитектурной составляющей — здание отсылает к минимализму и брутализму, что контрастирует с окружающей средой с ее лаконичными формами. На заправке клиенты смогут найти шесть колонок — с АИ-92, АИ-95, АИ-100-К5 (Oil 100 Premium) и ДТ-З. Еще две колонки отпускают только дизель и 92-й. Все топливо поставляется компанией «Газпром». Что касается цен, то дизель обойдется в 71 рубль за литр, 92-й — 55,3 рубля, 95-й — 60,3 рубля, 100-й — 85 рублей. На Oillab by RCC предусмотрены две станции мощностью 150 кВт для электрокаров, полная зарядка машины занимает около 20 минут. Обслуживание проводится круглосуточно, на месте автомобилистов будут ждать заправщики. Так выглядит зарядное устройство для электрокаров Фото: Илья Московец © URA.RU Пока машина пополняется бензином, клиенты могут подкрепиться в уютном кафе. В качестве перекуса можно взять гамбургеры, сэндвичи, френч доги с большим выбором наполнения и кофе. В будущем меню будет пополняться, а на его формирование могут влиять и сами посетители. Кстати, посетившие презентацию бойцы Иван Штырков и Петр Ян предложили внести в список протеиновые коктейли. Скоротать время поможет не только вкусная еда, но и трансляции спортивных мероприятий, которые показывают в кафе. В перспективе Oillab by RCC появится на территории Свердловской и Челябинской областей. В планах также есть открытие новых заправок в Екатеринбурге, в том числе в центре города. Управлять проектом будет Александр Горев; Давид Алтушкин является единственным учредителем. О 18-летнем бизнесмене известно, что в детстве он увлекался греко-римской борьбой, занимался хоккеем в академии «Спартаковец», как и старший брат Тимофей, любит дорогие автомобили, увлекается стрельбой и спортом. А в ближайшее время будет поступать в УрФУ.

