Экономика Бизнес Фирма миллиардера Троценко требует с завода челябинского олигарха 313 миллионов 10 января 2025 в 19:00 Размер текста - 17 + С завода Игоря Зюзина из Челябинска потребовали 313 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания «Воркутауголь» из Коми, входящая в группу «Русская энергия» миллиардера Романа Троценко, потребовала с завода Игоря Зюзина в Челябинске 313 млн рублей. Как следует из картотеки арбитражных дел, назначено предварительное заседание. «Истец — АО по добыче угля „Воркутауголь“, ответчик — Челябинский завод по производству коксохимической продукции. Сумма исковых требований — 313,1 млн рублей», — следует из данных суда. Другие подробности по делу в настоящий момент отсутствуют. По предварительным данным СБИС, 2024 год «Воркутауголь» завершила с чистым убытком в 15,7 млрд рублей. При этом в 2023 году компания являлась рентабельной, заработав 300 млн рублей чистой прибыли. Весной 2022 года бизнес перешел от «Северстали» к новому владельцу. «Воркутауголь» является одним из основных угледобывающих предприятий РФ. Согласно сайту холдинга, в составе имеется четыре шахты, разрез и обогатительная фабрика. Совладелец угольного бизнеса Троценко входит в рейтинг 125 российских богачей Forbes. Предприниматель занимает в списке 53 место с состоянием в 2,8 млрд долларов. Другим бенефициаром «Русской энергии» называют Андрея Тясто. При подготовке материала URA.RU направило запросы в «Мечел-Кокс» и «Воркутауголь». Ответы будут опубликованы по мере поступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Компания «Воркутауголь» из Коми, входящая в группу «Русская энергия» миллиардера Романа Троценко, потребовала с завода Игоря Зюзина в Челябинске 313 млн рублей. Как следует из картотеки арбитражных дел, назначено предварительное заседание. «Истец — АО по добыче угля „Воркутауголь“, ответчик — Челябинский завод по производству коксохимической продукции. Сумма исковых требований — 313,1 млн рублей», — следует из данных суда. Другие подробности по делу в настоящий момент отсутствуют. По предварительным данным СБИС, 2024 год «Воркутауголь» завершила с чистым убытком в 15,7 млрд рублей. При этом в 2023 году компания являлась рентабельной, заработав 300 млн рублей чистой прибыли. Весной 2022 года бизнес перешел от «Северстали» к новому владельцу. «Воркутауголь» является одним из основных угледобывающих предприятий РФ. Согласно сайту холдинга, в составе имеется четыре шахты, разрез и обогатительная фабрика. Совладелец угольного бизнеса Троценко входит в рейтинг 125 российских богачей Forbes. Предприниматель занимает в списке 53 место с состоянием в 2,8 млрд долларов. Другим бенефициаром «Русской энергии» называют Андрея Тясто. При подготовке материала URA.RU направило запросы в «Мечел-Кокс» и «Воркутауголь». Ответы будут опубликованы по мере поступления. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям