Мосбиржа отказалась учитывать бумаги челябинского олигарха в расчете индексов

Мосбиржа исключила из расчета трех своих индексов бумаги холдинга «Мечел» Игоря Зюзина из Челябинска. Как следует из заявления пресс-службы торговой площадки, обновилась база расчета индикаторов «Ответственность и открытость», «Вектор устойчивого развития» и «Вектор устойчивого развития российских эмитентов».
«Московская биржа сформировала базы расчета индексов Мосбиржи и РСПП, которые начнут действовать с 17 января. Покинут индексы обыкновенные акции ПАО „Мечел“», — заявили в офисе фондовой биржи.
В пресс-службе компании добавили, что в базы расчета индексов включены акции, эмитенты которых составили группу лидеров на основании оценки отчетности крупнейших российских компаний в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Данные предоставил Российский союз промышленников и предпринимателей в декабре 2024 года.
При этом первый из упомянутых индексов включил в себя бумаги эмитентов, отличившихся по объему и качеству раскрытия информации. Второй и третий индикаторы учли динамику результативности и целенаправленности деятельности компаний. Бумаги некоторых компаний вошли в списки. Среди таких акции «Магнита», «Яндекса», «Транснефти» и других.
Предыдущие версии базы для расчета были сформированы в октябре и ноябре. За месяц до этого Мосбиржа исключила акции «Мечела» из индекса 10. При расчете двух из представленных показателей в январе также перестали учитываться акции «Роснефти».
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