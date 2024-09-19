Акции холдинга челябинского олигарха исключили из расчета индекса на Мосбирже

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акции "Мечела" покинут индекс Мосбиржи
Акции "Мечела" покинут индекс Мосбиржи Фото:

Мосбиржа исключила акции челябинского холдинга «Мечел» Игоря Зюзина из расчета своего индекса. Как отметили в пресс-службе биржевой площадки, изменения начнут действовать с 20 сентября.

«Изменения в списках индексов Московской биржи. Из индекса Мосбиржи 10 исключены акции ПАО АФК „Система“, ПАО „Мечел“ и ПАО „НК Русснефть“», — отметили на площадке.

Индекс отражает динамику цен на акции десяти крупнейших и наиболее ликвидных компаний, бумаги которых торгуются на Московской бирже. Он также демонстрирует общее состояние рынка, его ликвидность и возможности для инвесторов. Падение индекса может служить сигналом о снижении привлекательности российской экономики для инвесторов в целом.

В сентябре 2023 года Мосбиржа включила бумаги «Мечела» в состав индекса широкого рынка. В сентябре торговая площадка добавила в лист ожидания индексов Мосбиржи и РТС акции холдинга «Южуралзолото группа компаний».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мосбиржа исключила акции челябинского холдинга «Мечел» Игоря Зюзина из расчета своего индекса. Как отметили в пресс-службе биржевой площадки, изменения начнут действовать с 20 сентября. «Изменения в списках индексов Московской биржи. Из индекса Мосбиржи 10 исключены акции ПАО АФК „Система“, ПАО „Мечел“ и ПАО „НК Русснефть“», — отметили на площадке. Индекс отражает динамику цен на акции десяти крупнейших и наиболее ликвидных компаний, бумаги которых торгуются на Московской бирже. Он также демонстрирует общее состояние рынка, его ликвидность и возможности для инвесторов. Падение индекса может служить сигналом о снижении привлекательности российской экономики для инвесторов в целом. В сентябре 2023 года Мосбиржа включила бумаги «Мечела» в состав индекса широкого рынка. В сентябре торговая площадка добавила в лист ожидания индексов Мосбиржи и РТС акции холдинга «Южуралзолото группа компаний».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...