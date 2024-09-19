Акции холдинга челябинского олигарха исключили из расчета индекса на Мосбирже

Мосбиржа исключила акции челябинского холдинга «Мечел» Игоря Зюзина из расчета своего индекса. Как отметили в пресс-службе биржевой площадки, изменения начнут действовать с 20 сентября.
«Изменения в списках индексов Московской биржи. Из индекса Мосбиржи 10 исключены акции ПАО АФК „Система“, ПАО „Мечел“ и ПАО „НК Русснефть“», — отметили на площадке.
Индекс отражает динамику цен на акции десяти крупнейших и наиболее ликвидных компаний, бумаги которых торгуются на Московской бирже. Он также демонстрирует общее состояние рынка, его ликвидность и возможности для инвесторов. Падение индекса может служить сигналом о снижении привлекательности российской экономики для инвесторов в целом.
В сентябре 2023 года Мосбиржа включила бумаги «Мечела» в состав индекса широкого рынка. В сентябре торговая площадка добавила в лист ожидания индексов Мосбиржи и РТС акции холдинга «Южуралзолото группа компаний».
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