Должность и.о . директора департамента по спорту и молодежной политики займет Светлана Субботина. Об этом URA.RU рассказал анонимный источник из городской администрации. Ранее чиновница увольнялась из-за скандала с ее сыном, который принимал участие в оргии.
«Место уволившегося Борисевича временно займет Светлана Субботина. Пока в должности исполняющего обязанности», — сообщает инсайдер.
Светлана Субботина увольнялась с должности зампреда департамента по собственному желанию после того, как в Сети появилось видео с участием ее сына в оргии. Агентство направило запрос в городской департамент по спорту и молодежной политики Тюмени. Ответ на него ожидается.
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