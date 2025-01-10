10 января 2025

В Тюмени уволившаяся из-за секс-скандала чиновница стала главой департамента. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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В городском департаменте по спорту новое назначение
В городском департаменте по спорту новое назначение Фото:

Должность и.о . директора департамента по спорту и молодежной политики займет Светлана Субботина. Об этом URA.RU рассказал анонимный источник из городской администрации. Ранее чиновница увольнялась из-за скандала с ее сыном, который принимал участие в оргии.

«Место уволившегося Борисевича временно займет Светлана Субботина. Пока в должности исполняющего обязанности», — сообщает инсайдер.

Светлана Субботина увольнялась с должности зампреда департамента по собственному желанию после того, как в Сети появилось видео с участием ее сына в оргии. Агентство направило запрос в городской департамент по спорту и молодежной политики Тюмени. Ответ на него ожидается.

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Должность и.о . директора департамента по спорту и молодежной политики займет Светлана Субботина. Об этом URA.RU рассказал анонимный источник из городской администрации. Ранее чиновница увольнялась из-за скандала с ее сыном, который принимал участие в оргии. «Место уволившегося Борисевича временно займет Светлана Субботина. Пока в должности исполняющего обязанности», — сообщает инсайдер. Светлана Субботина увольнялась с должности зампреда департамента по собственному желанию после того, как в Сети появилось видео с участием ее сына в оргии. Агентство направило запрос в городской департамент по спорту и молодежной политики Тюмени. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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