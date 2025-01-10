В Сургуте мужчина на тракторе перегородил дорогу для молитвы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель трактора в Сургуте перегородил дорогу, чтобы совершить намаз
Водитель трактора в Сургуте перегородил дорогу, чтобы совершить намаз Фото:

Жителей Сургута  (ХМАО) возмутило поведение водителя спецтехники в одном из дворов. Мужчина оставил трактор посреди дороги, чтобы совершить намаз, перегородив проезд траспорту. Видео с места событий появилось в telegram-канале «К-Информ».

«У дома по проспекту Комсомольский, 25, мужчина на спецтехнике забаррикадировал дорогу снегом, оставил включённой технику и принялся молиться. В течение нескольких минут машины с двух сторон ждали проезда», — процитировал сообщение от подписчика «К-Информ».

В пресс-службе администрации Сургута агентству URA.RU сообщили, что водитель не является сотрудником муниципальных служб или подрядных организаций. «Проведена проверка. Это не муниципальный сотрудник, не подрядчик управляющих компаний, а частное лицо. Но с управляющими компаниями будет проведена работа, чтобы исключить такие инциденты. Правила дорожного движения должны всегда быть в приоритете», — сообщили корреспонденту агентства в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что жители Нижневартовска пожаловались на водителя автобуса, который совершал намаз в салоне. Руководство транспортной компании пояснило, что шофер делал это во время обеда и не нарушал график.

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Жителей Сургута  (ХМАО) возмутило поведение водителя спецтехники в одном из дворов. Мужчина оставил трактор посреди дороги, чтобы совершить намаз, перегородив проезд траспорту. Видео с места событий появилось в telegram-канале «К-Информ». «У дома по проспекту Комсомольский, 25, мужчина на спецтехнике забаррикадировал дорогу снегом, оставил включённой технику и принялся молиться. В течение нескольких минут машины с двух сторон ждали проезда», — процитировал сообщение от подписчика «К-Информ». В пресс-службе администрации Сургута агентству URA.RU сообщили, что водитель не является сотрудником муниципальных служб или подрядных организаций. «Проведена проверка. Это не муниципальный сотрудник, не подрядчик управляющих компаний, а частное лицо. Но с управляющими компаниями будет проведена работа, чтобы исключить такие инциденты. Правила дорожного движения должны всегда быть в приоритете», — сообщили корреспонденту агентства в мэрии. Ранее URA.RU писало, что жители Нижневартовска пожаловались на водителя автобуса, который совершал намаз в салоне. Руководство транспортной компании пояснило, что шофер делал это во время обеда и не нарушал график.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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