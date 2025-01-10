Жителей Сургута (ХМАО) возмутило поведение водителя спецтехники в одном из дворов. Мужчина оставил трактор посреди дороги, чтобы совершить намаз, перегородив проезд траспорту. Видео с места событий появилось в telegram-канале «К-Информ».
«У дома по проспекту Комсомольский, 25, мужчина на спецтехнике забаррикадировал дорогу снегом, оставил включённой технику и принялся молиться. В течение нескольких минут машины с двух сторон ждали проезда», — процитировал сообщение от подписчика «К-Информ».
В пресс-службе администрации Сургута агентству URA.RU сообщили, что водитель не является сотрудником муниципальных служб или подрядных организаций. «Проведена проверка. Это не муниципальный сотрудник, не подрядчик управляющих компаний, а частное лицо. Но с управляющими компаниями будет проведена работа, чтобы исключить такие инциденты. Правила дорожного движения должны всегда быть в приоритете», — сообщили корреспонденту агентства в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что жители Нижневартовска пожаловались на водителя автобуса, который совершал намаз в салоне. Руководство транспортной компании пояснило, что шофер делал это во время обеда и не нарушал график.
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