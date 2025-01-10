Мэр-блогер из ХМАО научил жителей готовить рождественского гуся

Мэр Белоярского района Сергей Маненков, известный в регионе своим кулинарным блогом, поделился с жителями рецептом рождественского гуся. Видео он опубликовал в личных соцсетях.
«Ваш Петрович снова на кухне. Сегодня буду готовить рождественского дикого гуся. Для этого понадобится оливковое масло, приправы для мяса, гранатовый соус, чернослив, курага, яблоки и лук», — рассказывает мэр.
В видео он подробно показывает, как готовить. Судя по реакции главы района, блюдо у него получилось. «Ну просто пальчики оближешь!» — заключил Маненков.
Ранее URA.RU писало о политиках из ХМАО, которые ведут кулинарные блоги. Они рассказали о своих фирменных блюдах, приготовленных на Новый год.
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