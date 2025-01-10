Мэр-блогер из ХМАО научил жителей готовить рождественского гуся

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Мэр Белоярского района поделился рецептом рождественского гуся
Мэр Белоярского района поделился рецептом рождественского гуся Фото:

Мэр Белоярского района Сергей Маненков, известный в регионе своим кулинарным блогом, поделился с жителями рецептом рождественского гуся. Видео он опубликовал в личных соцсетях.

«Ваш Петрович снова на кухне. Сегодня буду готовить рождественского дикого гуся. Для этого понадобится оливковое масло, приправы для мяса, гранатовый соус, чернослив, курага, яблоки и лук», — рассказывает мэр.

В видео он подробно показывает, как готовить. Судя по реакции главы района, блюдо у него получилось. «Ну просто пальчики оближешь!» — заключил Маненков.

Ранее URA.RU писало о политиках из ХМАО, которые ведут кулинарные блоги. Они рассказали о своих фирменных блюдах, приготовленных на Новый год.

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Мэр Белоярского района Сергей Маненков, известный в регионе своим кулинарным блогом, поделился с жителями рецептом рождественского гуся. Видео он опубликовал в личных соцсетях. «Ваш Петрович снова на кухне. Сегодня буду готовить рождественского дикого гуся. Для этого понадобится оливковое масло, приправы для мяса, гранатовый соус, чернослив, курага, яблоки и лук», — рассказывает мэр. В видео он подробно показывает, как готовить. Судя по реакции главы района, блюдо у него получилось. «Ну просто пальчики оближешь!» — заключил Маненков. Ранее URA.RU писало о политиках из ХМАО, которые ведут кулинарные блоги. Они рассказали о своих фирменных блюдах, приготовленных на Новый год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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