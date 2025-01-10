Суд освободил Трампа от ответственности по делу порноактрисы

Суд в Нью-Йорке принял решение о безусловном освобождении избранного президента США Дональда Трампа по обвинениям в подлоге финансовых документов, связанных с выплатами бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Решение оставляет в силе обвинительный приговор.
«Ваша честь, вы ранее указали на намерение вынести приговор о безусловном освобождении. Учитывая все обстоятельства данного дела, его уникальный характер и статус подсудимого как избранного президента. С учетом этого сторона обвинения рекомендует именно такое наказание», — подчеркнул прокурор Джошуа Стейнгласс на заседании суда перед оглашением приговора. Его слова передает NBC News. Суд поддержал данную рекомендацию.
Дональд Трамп станет первым президентом США, который вступит в должность с судимостью за уголовные преступления. Термин «безусловное освобождение» означает, что хотя обвинительный вердикт и остается в силе, дело закрывается без назначения какого-либо наказания, что исключает возможность тюремного заключения или штрафа для Трампа.
Ранее Суд отклонил ходатайство об отложенном вынесении приговора избранному президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов. Решение было принято, несмотря на предстоящую инаугурацию Трампа 20 января.
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