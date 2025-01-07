Fox News: суд отказал Трампу в отсрочке приговора

Суд отклонил ходатайство об отложенном вынесении приговора избранному президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов. Решение было принято, несмотря на предстоящую инаугурацию Трампа 20 января. Об этом сообщается в опубликованных документах Верховного суда штата Нью-Йорк.
«Ходатайство ответчика о приостановке разбирательства, включая назначенное на 10 января вынесение приговора, отклонено», — говорится в документе, содержание которого приводит Fox News. Судья также подчеркнул, что суд рассмотрел доводы ответчика и пришел к выводу, что они по большей части повторяют аргументы, которые он уже приводил.
Таким образом, приговор будет оглашен за десять дней до официального начала президентского срока Трампа. Избранному президенту предписано предстать перед судом либо лично, либо в виртуальной форме. Трамп стал первым в истории США бывшим президентом, которого присяжные признали виновным в совершении преступления после того, как в мае 2024 года он был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения.
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