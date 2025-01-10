США увеличили награду за поимку Мадуро

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Николас Мадуро в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы
Николас Мадуро в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы Фото:

Правительство США официально не признало инаугурацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и объявило о значительном увеличении награды за его поимку до 25 миллионов долларов. Также в Штатах добавили награду в 15 миллионов долларов за информацию, которая может способствовать аресту Мадуро, сообщил высокопоставленный представитель администрации США.

«Мы увеличиваем награду за Николаса Мадуро и за министра внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Диосдадо Кабельо до 25 миллионов долларов. В дополнение к этому мы добавляем новую награду в 15 миллионов за информацию, которая приведет к задержанию и вынесению приговора министру обороны Владимиру Падрино [Лопесу]», — отметил представитель администрации в ходе брифинга для журналистов, посвященного новым санкциям против Венесуэлы. Его слова передает ТАСС.

Ранее в столице Венесуэлы Каракасе состоялась инаугурационная церемония Николаса Мадуро, который вновь вступил в должность президента страны, отметив таким образом свой третий президентский срок, пишет «Национальная служба новостей». На данном событии, которое проходило в Федеральном законодательном дворце, Россию представлял спикер Госдумы Вячеслав Володин, действуя по поручению президента РФ Владимира Путина.

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Правительство США официально не признало инаугурацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и объявило о значительном увеличении награды за его поимку до 25 миллионов долларов. Также в Штатах добавили награду в 15 миллионов долларов за информацию, которая может способствовать аресту Мадуро, сообщил высокопоставленный представитель администрации США. «Мы увеличиваем награду за Николаса Мадуро и за министра внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Диосдадо Кабельо до 25 миллионов долларов. В дополнение к этому мы добавляем новую награду в 15 миллионов за информацию, которая приведет к задержанию и вынесению приговора министру обороны Владимиру Падрино [Лопесу]», — отметил представитель администрации в ходе брифинга для журналистов, посвященного новым санкциям против Венесуэлы. Его слова передает ТАСС. Ранее в столице Венесуэлы Каракасе состоялась инаугурационная церемония Николаса Мадуро, который вновь вступил в должность президента страны, отметив таким образом свой третий президентский срок, пишет «Национальная служба новостей». На данном событии, которое проходило в Федеральном законодательном дворце, Россию представлял спикер Госдумы Вячеслав Володин, действуя по поручению президента РФ Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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