Возле престижного лицея в Челябинске заметили извращенца на лыжах

Возле лицея № 95 в Челябинске заметили извращенца на лыжах и в маске
© Служба новостей «URA.RU»
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Извращенец катался на лыжах возле лицея
Извращенец катался на лыжах возле лицея Фото:

Возле корпуса начальной школы лицея №95 в Челябинске, считающегося престижным в городе, родители учащихся заметили извращенца, катающегося на лыжах. По их словам, в некоторые моменты он останавливался и «доставал свое хозяйство».

«Сегодня, забирая ребенка, на школьной лыжне увидела извращенца. Он катался на лыжах. Я шла вдоль забора, за которым как раз лыжня. Он притормаживает у кустов, достает свое хозяйство», — заявила одна из испуганных мам.

По словам женщины, даже объектив камеры телефона не смутил извращенца. Скорее всего, потому что его лицо скрывала медицинская маска. Мужчина продолжил кататься на лыжах.

URA.RU направило информацию в пресс-службу УМВД по Челябинску. Информация будет опубликована по мере поступления.

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Возле корпуса начальной школы лицея №95 в Челябинске, считающегося престижным в городе, родители учащихся заметили извращенца, катающегося на лыжах. По их словам, в некоторые моменты он останавливался и «доставал свое хозяйство». «Сегодня, забирая ребенка, на школьной лыжне увидела извращенца. Он катался на лыжах. Я шла вдоль забора, за которым как раз лыжня. Он притормаживает у кустов, достает свое хозяйство», — заявила одна из испуганных мам. По словам женщины, даже объектив камеры телефона не смутил извращенца. Скорее всего, потому что его лицо скрывала медицинская маска. Мужчина продолжил кататься на лыжах. URA.RU направило информацию в пресс-службу УМВД по Челябинску. Информация будет опубликована по мере поступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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