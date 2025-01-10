Скончалась актриса Евгения Добровольская

10 января 2025 в 21:14 Размер текста - 17 +

В МХТ сообщили, что Добровольская тяжело болела последний год Фото: Владимир Андреев © URA.RU Умерла российская актриса, народная артистка РФ Евгения Добровольская. Об этом сообщили на официальном сайте театра МХТ, где она служила. «Умерла Евгения Добровольская», — написали на сайте. Там отметили, что ее кончину тяжело принять. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Умерла российская актриса, народная артистка РФ Евгения Добровольская. Об этом сообщили на официальном сайте театра МХТ, где она служила. «Умерла Евгения Добровольская», — написали на сайте. Там отметили, что ее кончину тяжело принять.