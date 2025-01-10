Скончалась актриса Евгения Добровольская

В МХТ сообщили, что Добровольская тяжело болела последний год
Умерла российская актриса, народная артистка РФ Евгения Добровольская. Об этом сообщили на официальном сайте театра МХТ, где она служила.
«Умерла Евгения Добровольская», — написали на сайте. Там отметили, что ее кончину тяжело принять.
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