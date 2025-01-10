Скончалась актриса Евгения Добровольская

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Прощание с Андреем Мягковым в МХАТ им. Чехова. Москва, добровольская евгения
В МХТ сообщили, что Добровольская тяжело болела последний год Фото:

Умерла российская актриса, народная артистка РФ Евгения Добровольская. Об этом сообщили на официальном сайте театра МХТ, где она служила.

«Умерла Евгения Добровольская», — написали на сайте. Там отметили, что ее кончину тяжело принять.

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Умерла российская актриса, народная артистка РФ Евгения Добровольская. Об этом сообщили на официальном сайте театра МХТ, где она служила. «Умерла Евгения Добровольская», — написали на сайте. Там отметили, что ее кончину тяжело принять.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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