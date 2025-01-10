Назван простой способ побороть зимнюю депрессию

Справиться с зимней хандрой помогут простые прогулки
© Служба новостей «URA.RU»
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Ежедневная ходьба помогает снизить риск возникновения зимней депрессии
Ежедневная ходьба помогает снизить риск возникновения зимней депрессии Фото:

Ежедневная прогулка длиной в пять тысяч шагов и более позволяет значительно уменьшить депрессию, в том числе и сезонную — зимнюю. Это следует из исследований испанских и латиноамериканских ученых.

«Результаты показали, что ежедневное прохождение более пяти тысяч шагов связано с значительным уменьшением симптомов депрессии», — сообщает «Ридус». По данным ученых, увеличение количества шагов на тысячу снижало вероятность депрессии на 9%. Согласно долгосрочным исследованиям, проводившимся от двух до семи лет, люди, которые делали ежедневно более 7,5 тысячи шагов, уменьшали риск возникновения психологического заболевания на 42%. 

В связи с этим рекомендуется использовать подсчет шагов. Это является простым и наглядным способом повысить физическую активность и снизить риск депрессии.

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Ежедневная прогулка длиной в пять тысяч шагов и более позволяет значительно уменьшить депрессию, в том числе и сезонную — зимнюю. Это следует из исследований испанских и латиноамериканских ученых. «Результаты показали, что ежедневное прохождение более пяти тысяч шагов связано с значительным уменьшением симптомов депрессии», — сообщает «Ридус». По данным ученых, увеличение количества шагов на тысячу снижало вероятность депрессии на 9%. Согласно долгосрочным исследованиям, проводившимся от двух до семи лет, люди, которые делали ежедневно более 7,5 тысячи шагов, уменьшали риск возникновения психологического заболевания на 42%.  В связи с этим рекомендуется использовать подсчет шагов. Это является простым и наглядным способом повысить физическую активность и снизить риск депрессии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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