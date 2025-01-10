Курганцы одержали волевую победу
новость из сюжетаУспехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ
Курганская дружина ХК «Зауралье» одержала волевую победу в домашнем матче над командой «СК Нева» из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе клуба из Кургана.
«Грамотная игра ХК „Зауралье“ привела к важной и заслуженной победе над сильным соперником „СК Нева“. Курганцы победили со счетом 3:2», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале курганской команды.
Голы забили:
- 1:0 — Григорий Глебов (А. Болтанов, Е. Круженков, 00:39);
- 2:0 – Егор Круженков (М. Верёвкин, 10:28, бол.);
- 3:0 – Егор Круженков (А. Болтанов, Г. Глебов, 15:24);
- 3:1 – Арслан Яруллин (Г. Осипов, Н. Дишковский, 30:19);
- 3:2 – Егор Шеховцов (А. Суворов, 59:34).
Ранее хоккеисты команды «Зауралье» с трудом, но победили сильный клуб «Югра» из Ханты-Мансийска. Счет матча был также 3:2 в пользу курганцев.
ХК «Зауралье» победил команду «СК Нева»
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